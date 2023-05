Arábia Saudita lidera crescimento de Games & Esports no Oriente Médio

Nos últimos anos, o mercado de games cresceu em tamanho sem precedentes em todo o mundo

Ao longo dos anos, o campo de games e esports vem ganhando cada vez mais espaço ao redor do mundo. Dos Estados Unidos à Holanda, Hong Kong e Coreia do Sul, estes mercados sempre foram conhecidos por sua forte indústria de desenvolvimento de games ou sua espetacular cena de esports.

Todos estes centros podem atribuir seu sucesso a dois elementos principais: uma base forte de talentos e de comunidade. Em comparação, o Oriente Médio, por outro lado, é uma região rica tanto em talento como em comunidade, mas cujo mercado de games e esportes ainda não foi devidamente notado.

National Gaming and Esports Strategy

Uma região de 400 milhões de gamers!

O Oriente Médio é uma região de 400 milhões de gamers, incluindo o mercado de games centrados no futebol, que conta com um poder de compra acima da média, um idioma comum e uma das comunidades de games mais ativas mundialmente.

No entanto, estas incríveis características só agora tornaram a região um dos alvos preferenciais para novas receitas de publicadores e outras organizações deste meio.

National Gaming and Esports Strategy

Os meios de publicação iniciaram o esforço de entrar no mercado não operando e se beneficiando dos talentos que têm a oferecer, mas sim buscando maneiras de fortalecer suas marcas, aproximando o conteúdo do mundo árabe e procurando outras soluções rápidas que aumentassem suas vendas.

Além disso, muitas organizações globais de esports não atendiam os jogadores profissionais na região e aqueles que sequer consideravam eventos presenciais na região. Agora, tudo isso está prestes a mudar.

Anunciando a Estratégia Nacional de Gaming e Esports

Em setembro de 2022, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Sua Alteza o Príncipe Mohammed bin Salman, anunciou a Estratégia Nacional de Gaming e Esports (NGES, em inglês), que é um extenso plano de investimentos de 10 anos para desenvolver toda a cadeia de valor de games e esports. É uma mensagem para todos os gamers da região e de todo o mundo. Uma declaração de que a Arábia Saudita está atenta a seu potencial e quer ajudar você a alcançá-lo.

National Gaming and Esports Strategy

Esta estratégia tem muitos objetivos e aspirações, mas determinou quatro marcadores que, se alcançados, podem impactar todo o setor, além de beneficiar os demais sub-objetivos determinados. No primeiro indicador, o plano almeja que a Arábia Saudita se torne sede de mais de 250 empresas de games até 2030, criando inúmeras oportunidades de carreira não só para gamers da região, mas de todo o planeta.

O anúncio da estratégia indica que o país criaria mais de 39 mil postos de trabalho. O segundo indicador aponta para que 30 games desenvolvidos no país estejam, nos próximos nove anos, entre os 300 games em destaque de todo o mundo. É uma oportunidade não só para o desenvolvimento de talento e novos empregos, mas também para que sejam desenvolvidos games que contem a história de uma região e uma cultura que são até hoje tidos como o berço da civilização. Pela primeira vez, as histórias da região serão contadas por quem vem dela, da maneira que considere apropriada.

National Gaming and Esports Strategy

Quais são as metas da Estratégia Nacional de Gaming e Esports?

A meta é levar a Arábia Saudita entre os três países com o maior número de atletas de esports per capita, algo que impacta todos aqueles que se dedicam a esse meio. A Arábia Saudita é um país no qual você é bem-vindo.

Isso fala diretamente ao quarto e último indicador. A Arábia Saudita se compromete a se tornar sede do maior evento mundial de esports em número de visualizações. Uma promessa acompanhada do entendimento de que o país será casa de alguns dos mais empolgantes torneios que a indústria já viu.

National Gaming and Esports Strategy

No decorrer dos anos, o efeito desta estratégia estará claro para todos, mas, por outro lado, o país não lançou estes planos partindo de uma página em branco. Nos últimos anos, e durante um dos períodos mais difíceis da história moderna, a Federação Saudita de Esports lançou o Gamers Without Borders.

O maior evento beneficente de esports do mundo cresceu e já atingiu mais de 30 milhões de dólares em doações em três anos. Também foi organizado o ambicioso Gamers8, que é o maior festival de games e esports do mundo em tamanho absoluto e duração. O que não significa baixos valores em prêmios, muito pelo contrário. As premiações foram maiores que outros torneios de terceiros, sem contar os atraentes prêmios dos meios de publicação.