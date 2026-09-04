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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Aqui começou a história: Mourinho volta ao palco que construiu sua lenda

J. Mourinho
Real Madrid
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Portugal
Espanha

O destino vai sorrir novamente?

Todas as atenções se voltam, na noite desta sexta-feira, para o estádio La Cartuja, em Sevilha, palco do confronto entre Real Madrid e Betis, em meio a sentimentos contraditórios que envolvem o técnico português José Mourinho e o clube merengue.

Segundo o jornal espanhol "As", esse estádio, utilizado pelo Betis desde a temporada passada devido às obras de manutenção em sua casa, o Benito Villamarín, guarda as melhores lembranças para o treinador português, depois de ter presenciado o início de sua lenda com a conquista de seu primeiro título europeu com o Porto em 2003.

Já o clube merengue possui memórias divergentes no mesmo reduto, após ter conquistado ali a Copa do Rei em 2023, mas também ter perdido sua mais recente final diante do Barcelona em abril do ano passado.

Mourinho havia assumido o comando do Benfica por alguns meses e depois obteve sucesso no União de Leiria antes de ser convocado pelo Porto em janeiro de 2022.

O diretor técnico português trabalhou na reconstrução da equipe apoiando-se em um grupo de destacadas estrelas como Ricardo Carvalho, Costinha, Deco, Alenichev, Postiga e Jorge Costa, começando a moldar sua história como treinador com a conquista do título da Copa da UEFA em 21 de maio de 2003.

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Isso aconteceu após a vitória sobre o Celtic de Glasgow pelo placar de 3 a 2 na prorrogação de dois tempos extras, momento que marcou o pontapé inicial de sua lendária trajetória como técnico, a qual se ampliou rapidamente em 2004, quando levou a equipe portuguesa à conquista da Liga dos Campeões da Europa às custas do Monaco na final.

Mourinho disse anteriormente: "Lembro-me daquela partida no La Cartuja como a mais emocionante da minha vida", já que o técnico português retorna a treinar no estádio sevilhano após 23 anos, mas desta vez em um confronto que reúne Real Madrid e Betis no Campeonato Espanhol.

Mourinho reviveu essas lembranças especiais ao olhar para as arquibancadas renovadas do estádio, do qual foi removida a pista de atletismo.

O estádio Benito Villamarín testemunhou outro emocionante confronto europeu de Mourinho diante do Betis, quando ele era treinador do Chelsea, em uma partida considerada a vitória mais imortal da equipe andaluza em sua única participação na Liga dos Campeões da Europa até agora, à qual retorna nesta temporada.

Danny marcou o único gol da partida (1 a 0), surpreendendo a poderosa equipe de propriedade do russo Roman Abramovich sob o comando do técnico português em 2005.

Por outro lado, o Real Madrid possui registros contraditórios no estádio La Cartuja, pois conquistou ali o título da Copa do Rei após a vitória sobre o Osasuna pelo placar de 2 a 1 em 7 de maio de 2023, graças aos dois gols do brasileiro Rodrygo, mas provou o amargor da derrota na outra final em 23 de abril do ano passado diante do Barcelona pelo placar de 3 a 2 na prorrogação de dois tempos extras, com um gol decisivo marcado por Jules Koundé.

O Real Madrid voltou a sofrer no Campeonato Espanhol no estádio La Cartuja no ano passado, depois de ter suas redes balançadas por um gol fatal de Bellerín nos acréscimos, encerrando o duelo com o empate por 1 a 1, tendo recebido a resposta para o gol com que Vini Jr. havia aberto o placar após quinze minutos.

O clube merengue não conhece o sabor de uma vitória sobre o Betis em seu estádio desde 28 de agosto de 2021, ou seja, há mais de 5 anos, quando o gol de Carvajal definiu o confronto pelo placar de 1 a 0 no Benito Villamarín, tendo o reduto andaluz presenciado desde então 3 empates e uma vitória do Betis.

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