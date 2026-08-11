Hans Flick, técnico do Barcelona, tomou uma decisão de caráter preventivo para evitar a repetição da crise em que o clube se viu envolvido em razão da lesão do sueco Roony Bardghji no ligamento cruzado do joelho, em um momento em que o jogador estava próximo de deixar a equipe.

O Barcelona anunciou, em comunicado oficial nesta terça-feira, a lesão de seu jogador com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, poucos dias antes do início da nova temporada, ressaltando que o atleta estava às vésperas de deixar o time, o que renderia quantias financeiras aos cofres do clube.

De acordo com o publicado pelo jornal "Mundo Deportivo", Flick decidiu afastar 6 jogadores dos treinos coletivos da equipe, diante da proximidade de suas saídas do clube nos últimos dias da janela de transferências, após a lesão de Bardghji, que vai atrapalhar a negociação do jogador.

Os treinos do Barcelona registraram, nesta terça-feira, diversas novidades, sendo a mais destacada a participação do francês Jules Koundé pela primeira vez no período de pré-temporada, além de Flick ter recorrido a alguns jogadores da equipe reserva como preparação para o amistoso contra o Basel, da Suíça, no próximo domingo.

Por outro lado, o técnico alemão preferiu não arriscar com alguns jogadores que podem deixar o clube no próximo período, já que Marc Casadó, Héctor Fort, Gerard Torrents, Toni Fernández e Guille Fernández treinaram de forma separada do grupo.

A decisão de Flick não foi, em primeiro lugar, de caráter técnico, mas sim tomada por um motivo preventivo claro, uma vez que o Barcelona teme que algum desses jogadores sofra uma lesão que possa atrapalhar as negociações de sua saída ou afetar os planos do clube na janela de transferências.

Casadó e Torrents: os mais próximos da saída

Marc Casadó e Gerard Torrents aparecem à frente dos nomes que parecem mais próximos de deixar o Barcelona.

Casadó já havia ficado de fora da viagem da equipe a Údine, para a disputa do torneio amistoso contra Udinese e Nottingham Forest, diante da proximidade de definir seu futuro nos próximos dias.

Já Torrents, o lateral-esquerdo, teve sua transferência para o Ajax em estágio avançado, depois que as partes chegaram a entendimentos sobre o próximo passo em sua carreira.

Ofertas em série para os demais nomes

A questão não se limita a Casadó e Torrents, já que Héctor Fort, Toni Fernández, Guille Fernández e Toni Fernández possuem ofertas que lhes permitem obter mais minutos em campo longe do Barcelona.

Fort havia disputado a temporada passada com o Elche, enquanto o trio Toni, Guille e Toni Fernández encerrou sua etapa com a equipe reserva, ficando aberto a viver uma nova experiência fora do clube a fim de dar continuidade à evolução e conseguir uma oportunidade maior de atuar.