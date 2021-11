Ronaldinho lança aplicativo pessoal com conteúdo exclusivo; veja como baixar

Grande oportunidade para os fãs! Ronaldinho Gaúcho está lançando um aplicativo, com conteúdos especiais e exclusivos, sobre sua vida e sua carreira para ficar ainda mais próximo do público. Ídolo de escala mundial, o Bruxo vai oferecer uma série de acessos a quem baixar o seu app.

Nome importante na história do futebol, Ronaldinho Gaúcho encantou fãs por onde passou. Agora, o "homem mais feliz do futebol" vai abrir ainda mais as portas de sua vida para os fãs. O craque está lançando um aplicativo, repleto de conteúdos exclusivos, especiais e as notícias mais recentes do ex-jogador brasileiro.

Os fãs que baixarem o Ronaldinho App terão acesso a vídeos, podcasts, imagens e recursos exclusivos, vão poder se beneficiar de todos os feeds sociais de Ronaldinho combinados em um só lugar. Também poderão participar de quizzes, leilões e sorteios e até mesmo postar perguntas a serem respondidas pelo Bruxo.

Além disso, vão estar disponíveis cartões colecionáveis, que contam a história da vida incrível do brasileiro dentro e fora do campo. Os assinantes vão receber um card de edição limitada todo mês e poderão negociar estes colecionáveis dentro de um mercado disponível no próprio app.

Os fãs também poderão acompanhar a equipe R10 de eSports de Ronaldinho em uma seção dedicada aos e-sports, enquanto tentam reproduzir a carreira brilhante de Ronaldinho neste mundo tecnológico.

“Estou muito animado com o lançamento do meu novo aplicativo oficial. Tive a sorte de jogar futebol em todo o mundo e sempre tive um ótimo relacionamento com os fãs onde quer que jogue. Esta é minha chance de dar a eles a oportunidade de se aproximarem de mim como nunca antes. Estas são as pessoas que tornaram minha vida cheia de felicidade e espero que o aplicativo dê aos fãs um pouco de felicidade e prazer também”, disse Ronaldinho sobre seu app.

O aplicativo já está disponível nas lojas de aplicativos Apple Store e Google Play, com versão gratuita e para assinantes. Para baixar, clique aqui.