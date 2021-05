Apostas online: qual é o melhor site?

Num ano de grandes eventos esportivos, a Bet365 não poderia ficar de fora com as melhores apostas: veja tudo o que você precisa saber sobre o site

Num ano muito movimentado para o esporte, uma das pesquisas mais feitas através da internet é “apostas online qual é o melhor site”, sem dúvidas. Isso porque, neste ano, teremos muitos eventos importantes que acontecendo nos próximos meses: estamos falando de Copa América, Eurocopa e os Jogos Olímpicos de Tóquio, claro. E é por isso que preparamos um artigo exclusivo para falar da Bet365, uma das melhores opções para você palpitar neste atípico 2021 recheado de grandes competições esportivas.

O que você vai ver neste artigo sobre apostas online qual é o melhor site?

Quem é a Bet365?

O site de apostas é bom?

Como é o bônus de boas-vindas da casa?

Como funciona bônus para casino online?

Como se cadastrar na Bet365?

Como depositar e sacar?

A empresa conta com um aplicativo?

Prós e contras do Bet365

A Bet365 é simplesmente uma das pioneiras no ramo das apostas esportivas e em casinos online, sabia? A marca ganhou muita notoriedade há mais de duas décadas, principalmente com o chamado “boom” da internet pelo mundo. Começando suas atividades no Reino Unido, a casa rapidamente expandiu sua atuação. Com seu alto investimento em marketing, a Bet365 virou referência junto com outras grandes marcas quando o assunto é apostar online.

A Bet365 é a escolha certa para você começar a apostar?

Sem dúvidas! Sem contar os anos de atividade, credibilidade e segurança, a casa hoje está entre as cinco melhores para se apostar no Brasil. Ela se destaca, sobretudo, pela vasta gama de esportes, modalidades e eventos, sejam eles de qualquer área, fora a possibilidade de assistir algumas competições ao vivo. Outra grande vantagem é que ela oferece modalidades esportivas, cassino e pôquer numa mesma conta, quando, em outras casas, o usuário precisa criar registros distintos. Todas essas vantagens aliadas, é claro, a um excelente marketing, chamam à atenção de novos usuários. CLIQUE AQUI e assista a vídeos do canal no Youtube do ApostaBr sobre a Bet365.

Como é o bônus de boas-vindas da Bet365 para esportes?

O bônus de boas-vindas é um dos melhores do mercado, sabia? O tão solicitado prêmio inicial atinge novos usuários, que estão sempre atrás de vantagens para começar a apostar. A Bet365 traz uma bonificação de 100% do valor apostado de até R$ 200. Sendo assim, o usuário da plataforma praticamente dobra seus investimentos.

Por exemplo: se o apostador se registrando pela primeira vez no site e depositando R$ 50 para dar início as apostas, o bônus de boas-vindas entrará em ação. Ou seja, o novato terá disponível R$ 100 para apostar. Não é um barato? Entretanto, o apostador tem um tempo de 30 dias para solicitar a bonificação inicial assim que fizer seu primeiro depósito. Os bônus de boas-vindas também têm um prazo de três meses.

E como funciona a bonificação para casino?

Para os apostadores entusiastas do casino online, a Bet365 oferece um bônus muito semelhante: 100% do valor investido, só que de até R$300 com rollover de 15 vezes nas apostas variadas do cassino. Além disso, é preciso destacar que existem muitas outras promoções e prêmios diários para eventos esportivos, certo? Ou seja, a plataforma oferece aos seus milhares de clientes no Brasil ótimas vantagens através de prêmios, para todos os tipos e gostos. Mas, claro: antes de você poder usufruir de todas essas mordomias, é necessário abrir uma conta. E sobre isso falaremos a seguir.

Como faz para se cadastrar na Bet365?

O cadastro na Bet365 é tão simples como qualquer outro cadastro. Primeiramente, basta clicar em “registre-se”, que aparece através de um botão no canto superior direito da página. Após a abertura de uma nova janela, é só preencher com os dados pessoais, tais como nome, sobrenome, data de nascimento e endereço. Um pouco mais abaixo, o usuário irá encontrar a opção para escolher um nome de usuário, fora também a oportunidade de escolher as odds (cotações) que mais lhe convém.

Após o preenchimento dos dados com muita atenção e calma, basta ir até o botão “Junte-se à Bet365” e prontinho: você já está registrado! Na hora de finalizar o cadastro, o site solicitará que o usuário escolha uma forma de pagamento. Você agora deve estar se perguntando quais são os métodos disponíveis, certo? Bom, vejamos a seguir.

Como depositar e sacar no site de apostas?

A Bet365 leva muito a sério as formas de movimentação de dinheiro para que os usuários possam ficar tranquilos. Afinal, é o seu dinheiro literalmente que está em jogo, certo? Ou seja, segurança, credibilidade e agilidade é tudo para a casa de apostas. Por isso, a plataforma conta com quatro formas para você depositar e sacar. Confira:

Transferência Bancária (Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa e Santander)

Cartão de crédito e débito (Visa e MasterCard)

Carteiras virtuais (Astropay e Neteller)

Boleto bancário

A Bet365 possui aplicativo para celular?

Sim, e o app da Bet365 é um dos melhores que você encontrará por aí, afinal estamos falando de uma das casas de apostas líderes do mercado, não é mesmo? O app ajuda e muito aos usuários da plataforma, que preferem acompanhar seus respectivos eventos e esportes favoritos como, na hora e onde quiser.

É por isso que a empresa não ficou para trás, usando toda a sua experiência no mercado das apostas online para desenvolver um software bom e responsivo. O aplicativo para smartphones funciona tanto em dispositivos iOS quanto para Android.

Mas afinal, quais os prós e contras da casa de apostas?

Ok, vamos ao que mais interessa, para deixar você com 100% de certeza para começar a apostar hoje mesmo, além de se divertir e lucrar na Bet365. Mas antes, é preciso um aviso: não existem casas de apostas que oferecem apenas pontos positivos. Todas elas, sem exceção, também apresentam pontos que podem não agradar o usuário. Por isso, listamos aqui os pontos positivos e negativos da Bet365.

Prós

Excelentes promoções e bônus diários;

Depósitos e saques facilitados;

Muita variação de mercados para apostar;

Registro de conta simples e ágil;

Contras