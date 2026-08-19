Segundo o kicker, Atubolu considera neste momento uma transferência para o Eintracht Frankfurt como a "alternativa mais estável" ao plano que deu completamente errado de se acertar com uma potência europeia, de preferência da Premier League.

Atubolu e sua agência de empresários Epic Sports apostaram alto demais antes da janela de transferências, recusando uma renovação contratual com o SC Freiburg para além de 2027, a fim de reforçar o desejo do goleiro de se transferir para um grande clube. O Sport-Club agiu rapidamente e contratou Mio Backhaus por uma quantia recorde de 12 milhões de euros para ser o novo camisa 1. Só com o próprio Atubolu houve uma paralisação repentina.

O interesse concreto ou mesmo ofertas concretas da Inglaterra, de clubes como o Aston Villa, não apareceram, ao contrário do que eles próprios esperavam. No restante do mercado, quase nada se movimentou que realmente atraísse Atubolu. O kicker noticiou por último que o jogador de 24 anos está "há muito insatisfeito" com o trabalho de seus empresários.

Atubolu também teria sido seduzido com um possível interesse do BVB

A agência do amplamente conhecido e excêntrico Ali Barat teria "animado e mantido Atubolu motivado também com três cenários atraentes de se-então", disse a reportagem. Segundo ela, os empresários teriam sugerido a Atubolu que era, entre outros, um forte candidato a transferência para Borussia Dortmund, Milan e Aston Villa, caso o camisa 1 titular deixasse os respectivos clubes. Mas isso claramente não era o caso em nenhum dos clubes.

Para evitar o cenário de terror de passar uma temporada na tribuna em Freiburg, também de olho em uma possível perspectiva na seleção alemã, Atubolu foi obrigado a mudar os planos. Agora, aparentemente, surge uma saída em Frankfurt.

A uma semana e meia do início da Bundesliga, os hessianos passaram de repente a buscar um novo camisa 1 após a goleada por 7 a 0 sofrida contra o Brentford, depois de nem Kaua Santos, propenso a lesões e falhas, nem Michael Zetterer, que chegou do Werder Bremen apenas no verão passado, conseguirem convencer o novo técnico Adi Hütter. No domingo, o kicker revelou então o interesse em Atubolu.

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SC Freiburg pede 15 milhões por Atubolu; Hradecky é alternativa?

A questão é apenas se o Eintracht pode de fato bancar o goleiro que talvez em breve esteja na seleção alemã. Apesar do dilema amplamente conhecido, o Sport-Club quer pelo menos 15 milhões de euros por Atubolu. A SGE, porém, ainda não alcançou neste verão o superávit de transferências planejado de 50 milhões de euros.

Segundo o kicker , ainda não houve negociações concretas entre Freiburg e Eintracht. O mesmo vale para o ex-clube de Hütter, o Monaco, e a SGE. Recentemente, o Eintracht também foi ligado, além de Atubolu, a um retorno de Lukas Hradecky, muito querido em Frankfurt. Segundo o kicker , porém, a pista não está "quente".

Mas é certo que o diretor esportivo Markus Krösche não vai mirar apenas em Atubolu na questão do goleiro, "para não enfraquecer sua posição de negociação diante do Freiburg". Também é concebível a contratação ou o empréstimo de um camisa 2 de um grande clube estrangeiro.

Atubolu aparentemente volta a avaliar outras opções de transferência

Como seguirá a situação da posição de goleiro em Frankfurt até que talvez chegue um novo arqueiro? Na primeira rodada da Copa da Alemanha no fim de semana, contra o SC St. Tönis, Kaua Santos ficará mais uma vez entre os postes. Foi o que Hütter confirmou na quarta-feira em entrevista coletiva. "Vamos para o jogo com ele. Depois veremos o que acontece no futuro", disse o austríaco.

E Atubolu? Ao menos ele já voltou a manter a forma nos treinos com o elenco do Freiburg; antes, treinava individualmente. E, embora consiga se imaginar muito bem em uma transferência para a SGE, ele estaria neste momento reorganizando novamente seu entorno e verificando "quão consistente é o interesse, já existente há mais tempo, de outros clubes como Napoli, Marseille ou Bournemouth".

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