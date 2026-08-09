Após uma série de negociações, Malcom define seu novo destino

O brasileiro Malcom, ponta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, está próximo de se transferir para o Al-Diriyah por empréstimo, durante a atual janela de transferências, em um novo passo que define o futuro do jogador após sua saída dos planos do "Líder" para a próxima temporada.

De acordo com o confiável jornalista Sacha Tavolieri, o Al-Hilal e o Al-Diriyah chegaram a um acordo sobre a transferência de Malcom para o time recém-promovido à Roshn League, com o empréstimo válido até o fim da atual temporada.

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Malcom era um dos nomes ligados a uma saída do Al-Hilal durante o último período, diante do desejo do clube de reorganizar seu elenco e resolver uma série de questões relacionadas aos profissionais estrangeiros.

As últimas horas registraram a concorrência do clube catariano Al-Sadd, que tinha Malcom entre suas opções, mas o jogador tomou a decisão de permanecer na capital Riad e viver uma nova experiência com o Al-Diriyah.

Tavolieri indicou que o lado financeiro desempenhou um papel importante na posição do jogador, já que Malcom prefere ficar em Riad recebendo um salário mais alto, em vez de se transferir para o Al-Sadd, do Catar.

Assim, Malcom se aproxima de começar um novo capítulo em sua carreira dentro da Roshn League, mas desta vez com a camisa do Al-Diriyah, enquanto o Al-Hilal ganha a oportunidade de reorganizar seu elenco e se beneficiar do empréstimo de uma de suas principais pontas durante a atual temporada.