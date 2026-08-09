Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Após uma série de negociações, Malcom define seu novo destino

Mercado da bola
Malcom
Al Hilal
Campeonato Saudita
Brasil
Arábia Saudita

O astro brasileiro está próximo da saída

O brasileiro Malcom, ponta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, está próximo de se transferir para o Al-Diriyah por empréstimo, durante a atual janela de transferências, em um novo passo que define o futuro do jogador após sua saída dos planos do "Líder" para a próxima temporada.

De acordo com o confiável jornalista Sacha Tavolieri, o Al-Hilal e o Al-Diriyah chegaram a um acordo sobre a transferência de Malcom para o time recém-promovido à Roshn League, com o empréstimo válido até o fim da atual temporada.

Leia também: como o mercado saudita controla a negociação de Rodri e do Barcelona?

Malcom era um dos nomes ligados a uma saída do Al-Hilal durante o último período, diante do desejo do clube de reorganizar seu elenco e resolver uma série de questões relacionadas aos profissionais estrangeiros.

As últimas horas registraram a concorrência do clube catariano Al-Sadd, que tinha Malcom entre suas opções, mas o jogador tomou a decisão de permanecer na capital Riad e viver uma nova experiência com o Al-Diriyah.

Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Tavolieri indicou que o lado financeiro desempenhou um papel importante na posição do jogador, já que Malcom prefere ficar em Riad recebendo um salário mais alto, em vez de se transferir para o Al-Sadd, do Catar.

Assim, Malcom se aproxima de começar um novo capítulo em sua carreira dentro da Roshn League, mas desta vez com a camisa do Al-Diriyah, enquanto o Al-Hilal ganha a oportunidade de reorganizar seu elenco e se beneficiar do empréstimo de uma de suas principais pontas durante a atual temporada.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google