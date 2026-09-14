Zlatan Ibrahimovic voltou a aparecer no ambiente do Milan, após uma ausência que se estendeu por vários meses devido ao seu desentendimento com o treinador Massimiliano Allegri. O astro sueco acompanhou a delegação da equipe antes do aguardado confronto contra o Benfica, na estreia do Rossoneri na Liga Europa.

O Milan encerra sua preparação para disputar o primeiro jogo na Liga Europa nesta temporada, quando enfrentará o Benfica, em uma partida na qual a equipe italiana entra com a moral mais elevada, após conquistar um difícil empate diante da Lazio no estádio Olímpico, um resultado que a comissão técnica e os jogadores consideraram como uma vitória, tendo em vista as circunstâncias do jogo.

Os treinos do Milan tiveram a presença de um rosto familiar para a torcida do clube, com Ibrahimovic aparecendo perto da equipe, em um novo sinal de que a relação entre o astro sueco e o Rossoneri voltou ao seu curso natural.

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Desde que anunciou sua aposentadoria do futebol ao fim da temporada 2022-2023, Ibrahimovic manteve seu vínculo com o Milan, mas em uma posição diferente, pois atuou como consultor da direção do clube e da empresa RedBird, proprietária do Milan, no âmbito de seu papel administrativo e consultivo dentro do clube.

No entanto, as coisas não seguiram da mesma forma durante o período recente. Em março passado, de acordo com o que relataram os veículos italianos, eclodiu um desentendimento entre Ibrahimovic e Allegri, o que levou o astro sueco a se afastar do cenário e a desaparecer do entorno da equipe por vários meses.

Isso aconteceu em um momento em que o Milan vivia uma fase difícil, antes que a era Allegri chegasse ao fim e vários integrantes da diretoria esportiva deixassem o clube, após uma temporada decepcionante em que a equipe recuou de disputar o título do Campeonato Italiano ao fracasso em garantir uma vaga classificatória para a Liga dos Campeões da Europa.

Com a saída de Allegri e de vários dirigentes, o futuro de Ibrahimovic dentro do clube tornou-se incerto, especialmente depois de ele ter ficado afastado das aparições no entorno da equipe por um longo período.

Durante a Copa do Mundo, Ibrahimovic apareceu em um papel diferente, ao trabalhar como analista no canal "Fox Sports", o que reforçou a impressão em uma parcela da torcida do Milan de que a relação entre ele e o clube talvez tivesse chegado ao fim.

A ausência de Ibrahimovic não se limitou às partidas ou aos treinos, pois ele não compareceu nem mesmo à cerimônia de homenagem à lenda do Milan Franco Baresi, em um passo que na ocasião pareceu confirmar seu afastamento do clube, de acordo com o que noticiou o jornal espanhol "Marca".

Mas, após um verão que testemunhou a reorganização de diversas questões dentro do Milan, parece que Ibrahimovic começou a recuperar sua presença no clube, com um claro desejo de permanecer próximo da equipe e acompanhar seus detalhes diariamente.

Seu retorno coincide com uma nova fase dentro do Milan, pois Zlatan deseja retomar seu papel próximo da equipe, após ter ficado afastado dela por um longo período em razão dos desentendimentos que marcaram a etapa anterior.

O primeiro passo nesse sentido foi sua incorporação à equipe antes de seu primeiro jogo na Liga Europa contra o Benfica, voltando a aparecer no entorno do Rossoneri, em uma cena que carrega um significado especial sobre a possibilidade de virar a página dos desentendimentos anteriores.

E, após meses de ausência, parece que Ibrahimovic se prepara para abrir uma nova página com o Milan e retornar ao seu papel próximo da equipe, à espera de que, ao longo do próximo período, fique clara a natureza de sua missão e o nível de sua presença dentro do clube.