O Al-Hilal prossegue com os seus movimentos para reforçar o setor ofensivo durante o período de transferências de verão, uma vez que a direção do clube parece não querer contentar-se apenas com a contratação de Crysencio Summerville, trabalhando ao mesmo tempo em mais do que uma frente para reforçar a equipa com jogadores de qualidade e experiência.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o Al-Hilal começou a pressionar pela contratação do senegalês Iliman Ndiaye, extremo do Everton, face à vontade do clube saudita de contratar um extremo ofensivo capaz de dar à equipa mais soluções no último terço.

O jornal esclareceu que a posição do Everton e a proposta financeira apresentada pelo Al-Hilal são a base da possibilidade de concretizar a transferência, mas a direção do clube saudita vê no jogador uma opção adequada ao projeto da equipa na próxima temporada.

De acordo com um relatório anterior, o jogador mostrou-se disponível para viver a experiência profissional na liga saudita, após conversas iniciais realizadas entre representantes do clube e os seus agentes.

Ndiaye possui uma flexibilidade tática que o torna um alvo atrativo para o Al-Hilal, já que consegue atuar em ambos os flancos, direito e esquerdo, além de saber movimentar-se atrás do avançado e jogar como avançado móvel, o que dá ao treinador italiano Simone Inzaghi múltiplas opções para alterar o desenho tático durante os jogos.

Caso a transferência se concretize, Ndiaye poderá ocupar o flanco direito, com a presença de Crysencio Summerville no lado esquerdo, dando a dupla ao Al-Hilal maior velocidade e habilidade no terço ofensivo, além da capacidade de trocar de posições e confundir as defesas adversárias.

O valor de Ndiaye não se limita às suas capacidades de drible e penetração, pois o jogador tem uma boa visão de jogo e sabe criar oportunidades e passar entre linhas, o que o torna capaz de desempenhar o papel de organizador avançado e de contribuir na construção dos ataques, além de ameaçar a baliza adversária.

O jogador representa também uma arma importante nas transições ofensivas, graças à sua velocidade e à sua capacidade de explorar os espaços e arrancar por trás dos defesas, elementos que se adequam ao estilo de Inzaghi, baseado na rápida transição da defesa para o ataque.

Ao longo da sua carreira profissional, Ndiaye disputou 214 jogos em diversas competições, nos quais marcou 44 golos e fez 23 assistências, num total de 67 contribuições ofensivas, tornando-se uma das opções ofensivas mais destacadas colocadas para reforçar o plantel do Al-Hilal.

Caso o clube saudita consiga fechar o negócio, não estará apenas a acrescentar mais um extremo ao seu plantel, mas ficará com um jogador que reúne velocidade, habilidade e capacidade de marcar e de criar, além de uma flexibilidade tática que poderá dar a Inzaghi soluções ofensivas adicionais durante a nova temporada.

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