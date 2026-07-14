Após sua exclusão da Copa do Mundo... A FIFA puniu o árbitro da partida entre Egito e Argentina?

A retirada do árbitro francês François Litxer da lista de árbitros designados para apitar os jogos restantes da Copa do Mundo de 2026 gerou uma onda de questionamentos, depois que reportagens da imprensa associaram a decisão ao seu desempenho polêmico na partida entre Egito e Argentina nas oitavas de final, e consideraram que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) aplicou uma punição contra ele em resposta aos protestos egípcios.

Após a partida, na qual os Faraós perderam por 2 a 3, Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, criticou duramente o árbitro francês, enquanto a Federação Egípcia de Futebol apresentou uma reclamação oficial à FIFA, exigindo a suspensão do árbitro e sua afastamento da arbitragem no torneio em andamento nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Por sua vez, o jornal francês “L’Équipe” informou que a FIFA decidiu excluir Litxer e seu compatriota Clément Turpin de arbitrar qualquer outra partida na Copa do Mundo.

Posteriormente, espalharam-se pelas redes sociais e por vários sites de notícias árabes notícias alegando que a “FIFA” decidiu excluir François Litxer devido aos erros de arbitragem ocorridos no confronto entre Egito e Argentina, e em resposta às pressões egípcias.

Qual é a verdade por trás da exclusão de Litxer?

Mas a verdade parece estar longe disso, pois o “L’Équipe” não estabeleceu, de forma alguma, uma ligação entre a exclusão de Litxer e a partida entre Egito e Argentina; ao contrário, esclareceu que a classificação da seleção francesa para as semifinais encerrou automaticamente a missão de Litxer e Turban, de acordo com o mecanismo de funcionamento adotado pela comissão de árbitros do torneio.

O jornal destacou que o árbitro francês Jérôme Brissard permaneceu entre as equipes de arbitragem porque atua como árbitro de vídeo (VAR), cargo que está sujeito a critérios diferentes dos árbitros de campo.

A Comissão de Árbitros da Federação Internacional baseia-se no artigo (37.1) do Regulamento da Copa do Mundo de 2026 relativo aos árbitros das partidas, que estabelece que os árbitros devem ser designados por federações nacionais cujas seleções não sejam participantes da partida que irão arbitrar.

Embora o texto se limite a proibir a arbitragem de partidas nas quais a seleção do árbitro esteja presente, a Comissão de Árbitros amplia a aplicação desse princípio durante as fases finais, de modo que sejam excluídos os árbitros de países cujas seleções ainda estejam disputando o título, a fim de preservar a total imparcialidade nas partidas decisivas.

Assim, a classificação da França para as semifinais tornou impossível que Litkser ou Turban continuassem a arbitrar o restante das partidas do torneio, o que constitui uma medida regulamentar habitual e não uma decisão disciplinar.

Com a chegada às fases finais da Copa do Mundo de 2026, a Comissão de Árbitros da FIFA reduziu a lista de árbitros de campo, passando a incluir apenas 12 árbitros para apitar as partidas restantes.

A lista final contou com a presença de dois árbitros árabes: o jordaniano Adham Makhadmeh e o marroquino Jalal Jid, que continuaram a fazer parte do seleto grupo de árbitros escolhidos para os confrontos decisivos do torneio.