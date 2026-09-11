O egípcio Omar Marmoush enviou uma mensagem de otimismo à torcida do Tottenham Hotspur horas antes do aguardado confronto diante do Everton, ressaltando que a equipe londrina está às portas de uma nova fase apesar do início apagado na Premier League inglesa.

O estádio dos Spurs recebe amanhã, sábado, o Everton pela quarta rodada da Premier League, com o Tottenham entrando na partida em uma situação nada invejável, na décima sétima posição, com apenas um ponto, enquanto o Everton chega como visitante embalado por estar na oitava colocação, com 5 pontos.

Marmoush disse, em declarações reproduzidas pelo jornal britânico "Straits Times": "Estou aqui há apenas algumas semanas, mas a impressão geral é excelente".

O atacante egípcio falou sobre sua relação com o técnico Roberto De Zerbi, afirmando: "Ele tem uma grande paixão, e buscamos assimilar o que ele nos pede e aplicar isso em campo da melhor forma possível, e as coisas estão indo muito bem até agora".

Marmoush encerrou sua fala em tom confiante sobre o futuro da equipe: "Esperamos conquistar vitórias, e como um jogador novo que se juntou ao time ao lado de outros jogadores, a sintonia vai começar a crescer depois de estarmos juntos por mais tempo, e acredito que os resultados serão excelentes".

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Marmoush havia disputado duas partidas com a camisa dos Spurs até agora, tendo participado da derrota diante do Newcastle por dois gols a zero, antes de aparecer no empate sem gols fora de casa diante do Nottingham Forest.