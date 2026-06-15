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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Após seu gol de classe mundial... Imam Ashour é o destaque da partida entre Egito e Bélgica

Bélgica x Egito
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Um gol espetacular do craque dos Faraós

Imam Ashour, estrela da seleção egípcia, recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, após liderar os Faraós a um valioso empate por 1 a 1 contra a Bélgica na estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.

Ashour fez uma de suas melhores partidas com a camisa da seleção egípcia, ao abrir o placar aos 19 minutos com um chute forte de fora da área, que passou por entre as pernas do goleiro Thibaut Courtois, dando vantagem ao Egito no primeiro tempo.

O gol do astro dos Faraós impressionou os torcedores ao redor do mundo, sendo descrito pela rede de estatísticas “Squawka” durante a partida como talvez “o gol mais marcante do torneio até agora”, após ter surgido de um chute magnífico que Courtois não conseguiu defender.

Apesar de a Bélgica ter conseguido empatar no segundo tempo com um gol contra marcado por Mohamed Hani, o desempenho de Imam Ashour lhe garantiu a vantagem na disputa pelo prêmio de melhor jogador da partida.

O gol de Ashour teve importância histórica, pois foi seu primeiro gol internacional com a camisa da seleção egípcia, além de torná-lo o quarto jogador egípcio a marcar na história das Copas do Mundo, depois de Abdel Rahman Fawzi, Magdy Abdel Ghani e Mohamed Salah.

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A seleção egípcia conquistou um ponto importante contra o favorito à liderança do Grupo D, reforçando suas chances de classificação antes dos próximos jogos contra o Irã e a Nova Zelândia.

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