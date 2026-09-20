O Real Madrid lançou um ataque contundente à arbitragem que comandou o confronto do dérbi diante do Atlético de Madrid, garantindo que a equipe foi vítima de decisões arbitrais que classificou como "catastróficas", durante a partida que os reuniu no estádio Metropolitano.

O Real Madrid emitiu um comunicado oficial após a partida, no qual criticou o árbitro Ortiz Arias, considerando que suas decisões influenciaram diretamente no andamento do jogo, que terminou com a derrota da equipe merengue diante do Atlético de Madrid.

O Real Madrid disse em seu comunicado: "O Real Madrid perdeu uma partida marcada pelas decisões de Ortiz Arias, que ignorou no primeiro tempo a expulsão de Romero e Kang-in Lee".

O clube acrescentou em seu comunicado: "O Real Madrid perdeu um dérbi no estádio Metropolitano, maculado por decisões arbitrais catastróficas de Ortiz Arias, que não expulsou Cuti Romero no primeiro tempo por pisar no joelho de Bellingham, apesar da revisão do lance na tela do VAR, nem Kang-in Lee por pisar no tornozelo esquerdo de Valverde. As duas decisões foram determinantes, e a partida acabou sendo decidida no segundo tempo a favor do Atlético de Madrid".

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O Real Madrid abordou o primeiro episódio que provocou a irritação do clube, ocorrido aos 35 minutos de partida, quando Jude Bellingham se chocou com Cuti Romero. O clube esclareceu: "Aos 35 minutos, durante uma bola dividida, Bellingham chegou à bola antes de Cuti Romero, e o zagueiro do Atlético o derrubou com o pé esquerdo".

E acrescentou: "Ortiz Arias mostrou inicialmente o cartão amarelo para o nosso jogador, mas Trujillo Suárez o chamou para revisar o lance na tela do VAR. Após assistir, ele anulou o cartão que havia sido dado a Bellingham e mostrou o cartão amarelo ao zagueiro do Atlético em vez de expulsá-lo".

Lance de Valverde provoca a fúria do Real Madrid

O clube também criticou a decisão do árbitro em outro episódio poucos minutos depois, especificamente na entrada de Kang-in Lee sobre Fede Valverde.

O Real Madrid disse: "Nove minutos depois, o árbitro cometeu um segundo erro grave, ao não punir Kang-in Lee por sua entrada sobre Valverde, após derrubá-lo pelo tornozelo esquerdo com o pé".

E acrescentou: "Ortiz Arias acompanhava a jogada de perto, mas não mostrou o cartão vermelho, nem sequer o cartão amarelo, para o jogador do Atlético, e nesse caso, Trujillo Suárez não o alertou".

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Real Madrid compara os episódios arbitrais

O clube encerrou seu comunicado apontando para a decisão do árbitro aos 50 minutos, quando assinalou um pênalti a favor do Atlético de Madrid, após uma entrada de Dean Huijsen contra Giuliano Simeone.

O Real Madrid disse: "Aos 50 minutos, o árbitro Ortiz Arias assinalou um pênalti após uma falta cometida por Huijsen contra Giuliano, e mostrou o cartão amarelo para o jogador do Real Madrid".

E acrescentou: "Após um alerta de Trujillo Suárez, o árbitro revisou o lance na tela do VAR e decidiu desta vez expulsar Huijsen".