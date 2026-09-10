Jules Koundé vive uma situação diferente no Barcelona no início da temporada atual, depois de perder pela primeira vez desde a chegada de Hansi Flick sua posição de titular praticamente garantida, o que levou o lateral francês a fazer um esforço extra fora das sessões de treino oficiais, a fim de recuperar seu melhor nível e convencer o treinador novamente.

Segundo o jornal "Sport", da Catalunha, Koundé deixou de ser prioridade para Flick desde junho passado, e a direção esportiva também estava disposta a estudar a possibilidade de sua saída, caso surgisse uma proposta adequada, depois que o jogador deixou de estar imune à ideia de uma venda.

O início da temporada confirmou que sua situação esportiva mudou, diante da queda de seu nível na temporada passada e da superioridade de outros jogadores sobre ele na posição de lateral-direito nas últimas partidas.

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O próprio Koundé sabe que não está passando por sua melhor fase e que precisa recuperar a confiança de Flick novamente, mas o que é difícil de criticar em sua situação é sua dedicação física, já que o francês sempre se preocupou em chegar à melhor forma possível, mesmo que isso exija acrescentar treinos individuais às sessões programadas pelo clube.

O internacional francês permanece na cidade esportiva após o fim dos treinos do time principal, quando seus companheiros vão para o vestiário, enquanto ele continua trabalhando com os preparadores físicos e os fisioterapeutas do clube, de acordo com o "Sport".

Koundé conhece bem sua situação, e sua resposta à queda de sua posição é trabalhar mais, seja por meio do esforço extra na academia, seja prolongando sua permanência na cidade esportiva.

Esse trabalho extra não é algo novo para Koundé, já que ele seguia a mesma linha até quando vivia talvez a melhor fase de sua carreira, na época em que grandes clubes europeus, entre eles o Manchester City, acompanhavam sua situação.

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