Após perder o título da Copa do Mundo... Messi dá mais um golpe nos seus torcedores!

Lionel Messi optou por não voltar à Argentina para receber a torcida após a dolorosa derrota na final da Copa do Mundo (0 a 1) para a Espanha, que conquistou o título, e seguiu diretamente para Miami para se juntar ao seu time, o Inter de Miami.

De acordo com o jornal argentino “La Nación”, Messi viajou diretamente para Miami na companhia de Rodrigo De Paul para se juntar ao time do Inter de Miami no início da temporada da Major League Soccer, abrindo mão da cerimônia oficial de boas-vindas que estava marcada na capital argentina.

Também não retornarão à Argentina Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Jerónimo Rulli, Nicolás Baz, nem Cristian Romero, Nahuel Molina Lucero e Juan Musso, que preferiram retornar diretamente aos seus clubes na Europa e nos Estados Unidos para se prepararem para a retomada da temporada.

A ausência de Messi na cerimônia oficial de recepção é mais uma decepção para a torcida argentina, que esperava ver seu capitão apesar da dolorosa derrota na final, na qual “O Pulga” não conseguiu liderar a “Albiceleste” na defesa do título conquistado no Catar 2022.