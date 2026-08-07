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imago-sport-1066721477.jpgZUMA Press Wire
Joaquim Lira Viana

Após passagem apagada, ex-Inter de Milão rescinde com o Botafogo

Botafogo
J. Correa
Estudiantes

Atacante argentino Joaquín Correa deixa o Glorioso após pouco mais de um ano e já tem acordo para defender o Estudiantes pelas próximas duas temporadas

O Botafogo decidiu rescindir o contrato do atacante Joaquín Correa, de 31 anos, encerrando a passagem do argentino pelo clube carioca antes do fim do vínculo, que era válido até dezembro de 2027. Fora dos planos da comissão técnica, o jogador já acertou sua transferência para o Estudiantes, da Argentina, onde assinou contrato por duas temporadas. A saída foi definida em comum acordo entre as partes e faz parte do processo de reformulação financeira conduzido pelo Glorioso.

Correa estava no Botafogo desde 2025 e se reapresentou após a Copa do Mundo, mas passou a treinar separadamente do restante do elenco por não fazer parte dos planos da comissão técnica. Além disso, o argentino era dono de um dos salários mais altos do clube, recebendo cerca de R$ 1,5 milhão por mês. Dentro de campo, porém, não conseguiu justificar o investimento: disputou 41 partidas com a camisa alvinegra, marcou quatro gols e distribuiu duas assistências durante sua passagem.

A rescisão de Correa integra o projeto do Botafogo para reduzir a folha salarial e reorganizar as finanças. Nos últimos meses, o clube também encerrou os vínculos do goleiro Neto, de 37 anos, e do zagueiro Bastos, de 35. Outro que negociou sua saída foi o goleiro Raul, de 29 anos, cuja rescisão facilitou sua transferência para o futebol português, enquanto o Glorioso manteve parte dos direitos econômicos do atleta.

A contratação de Joaquín Correa pelo Estudiantes só foi possível após o clube argentino conseguir derrubar um transfer ban imposto pela Fifa em razão de uma dívida com um clube da MLS, voltando a ficar apto para registrar reforços.

Revelado justamente pelo Estudiantes, o atacante foi tratado durante anos como uma das principais promessas do futebol argentino antes de construir carreira na Europa, com passagens por Sampdoria, Sevilla e Lazio, onde viveu seu melhor momento. Depois, defendeu a Inter de Milão, que o emprestou ao Botafogo em 2025. Com o fim do contrato na Itália, permaneceu em definitivo no clube carioca, mas não conseguiu se firmar.

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Enquanto busca maior estabilidade financeira fora das quatro linhas, o Botafogo terá um desafio importante dentro de campo. O time alvinegro enfrenta o Fluminense neste sábado (8), às 21h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em compromisso válido pela 22ª rodada do Brasileirão de 2026.

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