Após os três gols dos Emirados Árabes Unidos, Talajić assume a responsabilidade e Dalić eleva o teto das ambições

O croata Dragan Talajić, técnico da seleção do Bahrein, assumiu a responsabilidade pela pesada derrota diante dos Emirados Árabes Unidos por três a zero, afirmando que a comissão técnica arca com as consequências do resultado, depois de a seleção bareinita ter falhado em apresentar o nível esperado durante a partida.

Talajić afirmou na coletiva de imprensa após o jogo: "Assumo a responsabilidade por tudo, porque sou eu quem escolhe os jogadores que atuam. Quando vencemos, os jogadores são os heróis e eu fico atrás deles; e quando acontecem coisas ruins, como aconteceu agora, eu fico à frente deles, e todos podem culpar a mim".

O técnico do Bahrein explicou que a seleção dos Emirados Árabes Unidos foi a parte melhor na posse de bola, apontando que seus jogadores tentaram lidar com os problemas que surgiram durante a partida, mas reconheceu que sua equipe não estava no mesmo estado mental com que se apresentou em sua participação anterior no Kuwait, quando conquistou o título do torneio.

Talajić acrescentou: "Como você sabe, assim é a vida, o passado é passado, e não jogamos bem quando tínhamos que jogar, e temos outras razões que precisamos analisar", antes de dirigir suas desculpas à torcida bareinita pela eliminação do torneio, dizendo: "Peço desculpas ao povo do Bahrein pela perda desta taça, aconteceu o que aconteceu".

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Por outro lado, Zlatko Dalić, técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos, demonstrou satisfação com a atuação de seus jogadores, afirmando que a vitória por três a zero diante do atual campeão não era algo esperado, especialmente por ele estar ciente da força da seleção bareinita e de sua experiência sob o comando de Talajić.

Dalić disse: "Sabemos que o Bahrein veio para defender seu título, uma equipe que possui grande experiência e um técnico diferenciado, e não esperávamos marcar três gols", apontando que os jogadores dos Emirados Árabes Unidos, especialmente os defensores, fizeram uma partida forte e mereceram a vitória por três a zero.

O técnico dos Emirados Árabes Unidos revelou seu plano para a última partida na fase de grupos diante do Catar, explicando que tentará fazer um rodízio entre os jogadores e dar oportunidade a alguns elementos jovens, afirmando que seu objetivo é preparar a seleção para as próximas etapas do torneio.

Dalić enfatizou que chegar à final exige total prontidão para enfrentar qualquer adversário, dizendo: "Se quisermos chegar à final, temos que estar preparados para qualquer seleção que seja", acrescentando que os Emirados Árabes Unidos não conquistaram nada digno de nota até agora, apesar da vitória, e que as duas seleções que participaram da Copa do Mundo três meses atrás possuem grande força, mas ele confia na capacidade de sua equipe de acompanhá-las.