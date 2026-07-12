Após os acontecimentos da partida contra o Marrocos... Medida oficial da França antes do confronto com a Espanha

Uma reportagem divulgada hoje, domingo, revelou grandes preparativos na França, antes do confronto contra a Espanha, na terça-feira que vem, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

O site Foot Mercato afirmou: “Não haverá tolerância alguma. Assim como aconteceu na final da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain em maio passado, o ministro do Interior francês, Laurent Nunez, anunciou um amplo reforço de segurança em todo o país na terça-feira”.

Serão mobilizados 70 mil policiais e gendarmes para garantir a segurança da partida da semifinal da Copa do Mundo da seleção francesa e das comemorações do Dia da Bastilha.

Nunez confirmou, em declaração ao canal BFMTV, que esse reforço de segurança se estenderá “durante todo o dia e à noite”.

As medidas de segurança para o desfile militar, marcado para 14 de julho na Avenida dos Champs-Élysées, terão início às 10h.

A partida entre França e Espanha terá início às 21h (horário da França). Embora Laurent Nunez tenha descrito a noite da partida das quartas de final entre França e Marrocos (2 a 0) como “tendo corrido bem no geral”, uma jovem de 17 anos perdeu a vida no norte da França após ser atropelada por um caminhão no qual havia subido para comemorar a vitória da França. Além disso, 89 pessoas foram detidas.