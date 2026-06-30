Após o sorteio... Anúncio das datas dos dois jogos do Clássico da La Liga

A Federação Espanhola de Futebol anunciou hoje, terça-feira, as datas dos jogos da próxima temporada, na qual o Barcelona defenderá o título da La Liga.

O campeonato terá início nos dias 15 e 16 de agosto, mas a principal mudança reside no fato de as partidas de estreia de todas as equipes não serem simultâneas; os clubes afetados pela Copa do Mundo disputarão suas primeiras partidas entre os dias 25 e 27 de agosto.

O Barcelona, atual campeão, estreará contra o Athletic Bilbao, enquanto o Real Madrid, comandado por José Mourinho, enfrentará o Real Sociedad na primeira rodada.

No entanto, a estreia dessas duas equipes — e talvez de outras — poderá ser adiada caso algum de seus jogadores participe da final da Copa do Mundo.

A primeira rodada ficou assim:

Alavés x Getafe

Atlético x Málaga

Celta de Vigo x Osasuna

Deportivo Alavés x Elche

Espanyol x Levante

Barcelona x Athletic Bilbao

Racing x Villarreal

Real Madrid x Real Sociedad

Sevilla x Rayo Vallecano

Valência x Real Betis

Clubes como o Villarreal, o Málaga e a Real Sociedad começam a La Liga jogando fora de casa, a pedido deles, e isso se deve ao fato de que o calendário foi definido com base nos pedidos das equipes (já que a maioria delas preferiu disputar suas primeiras partidas fora de casa devido a obras ou à coincidência com feriados oficiais, para evitar problemas de segurança ou shows musicais), ou pela própria Liga Espanhola, que costuma marcar os jogos do Clássico e do Derby em datas estratégicas que não coincidam com o próprio dia da partida, em benefício das emissoras de TV.

O primeiro grande jogo da temporada está chegando: o clássico de Madri. O Atlético receberá o Real Madrid em 20 de setembro; a partida de volta será disputada em 24 de abril de 2027.

Já o Clássico, o jogo mais importante da La Liga, terá a partida de ida em 25 de outubro no Camp Nou, e o Santiago Bernabéu sediará a partida de volta em 9 de maio de 2027.

Não haverá jogos na véspera de Ano Novo

Como tem sido habitual nas últimas temporadas, não haverá jogos de futebol durante o feriado de Natal. Essa decisão leva em conta a necessidade de descanso dos jogadores e permite que eles passem esse tempo importante com suas famílias.

No entanto, as competições da Primeira Divisão serão interrompidas mais três vezes ao longo da temporada devido aos compromissos da Seleção Espanhola (de 21 de setembro a 6 de outubro, de 9 a 17 de novembro e de 22 a 30 de março).

Além disso, esta temporada contará com apenas duas rodadas de jogos no meio da semana (as rodadas 6 e 33).