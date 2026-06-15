Após o pôr do sol... Cabo Verde consolida a rivalidade africana com a Espanha

A surpreendente vitória da seleção de Cabo Verde levantou sérias dúvidas sobre a preparação da seleção espanhola para disputar o título da Copa do Mundo de 2026, depois que a “La Roja” não conseguiu vencer e ficou no empate sem gols (0 a 0) contra a modesta seleção africana em sua partida de estreia, na noite desta segunda-feira.

Apesar das grandes expectativas em torno da Espanha como uma das principais candidatas ao título, os jogadores do técnico Luis de la Fuente não conseguiram marcar contra a defesa organizada e combativa de Cabo Verde, em um resultado considerado uma das maiores surpresas da primeira rodada do torneio.

Dados estatísticos da Stats Foot revelaram que a Espanha não obteve nenhuma vitória nos últimos três confrontos contra seleções africanas na Copa do Mundo, após o empate em 2 a 2 com o Marrocos em 25 de junho de 2018, o empate em 0 a 0 (derrota por 0 a 3 nos pênaltis) contra o Marrocos em 6 de dezembro de 2022 e o empate sem gols por 0 a 0 contra Cabo Verde em 15 de junho de 2026.

A seleção espanhola também não conseguiu vencer o Egito em casa num amistoso no final de março passado, terminando em empate sem gols.

Este início sem brilho é um golpe moral precoce para a seleção espanhola, que agora entra em uma fase de grande pressão em seu grupo, que também inclui as seleções da Arábia Saudita e do Uruguai, onde precisa corrigir o rumo rapidamente para evitar surpresas adicionais que possam colocar em risco suas chances de classificação.

A seleção espanhola disputará sua próxima partida contra a Arábia Saudita no próximo domingo, antes de encerrar a primeira fase com um confronto acirrado contra o Uruguai na manhã de sábado, 27 de junho.