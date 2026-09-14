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Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Após o pênalti do Sunderland, Arsenal parte para cima da arbitragem na Premier League

Arsenal
Sunderland
Premier League
England

O Arsenal foi prejudicado?

O Arsenal pretende entrar em contato com o órgão responsável pela arbitragem no futebol inglês para obter uma explicação sobre a decisão de marcar um pênalti a favor do Sunderland durante a partida entre as duas equipes, no último sábado, pela Premier League.

O Arsenal venceu o Sunderland pelo placar de 2 a 0, mas o técnico Mikel Arteta demonstrou sua indignação com a decisão de marcar um pênalti contra Ezri Konsa durante o segundo tempo, sob a alegação de que ele cometeu falta em Dan Ballard.

O árbitro John Brooks marcou um pênalti a favor do Sunderland, antes de David Raya brilhar e defender a cobrança de Enzo Le Fée da marca do pênalti.

A marcação do pênalti se deu por uma falta de Konsa em Ballard, mas Arteta considerou que a decisão deveria ter sido no sentido contrário, entendendo que foi Ballard quem cometeu a falta.

Uma fonte confirmou à rede "ESPN" que o Arsenal solicitará ao órgão responsável pela arbitragem uma explicação sobre a decisão, esclarecendo as razões pelas quais Brooks marcou o pênalti, bem como o motivo pelo qual o árbitro de vídeo confirmou a decisão após revisá-la.

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A central de partidas da Premier League emitiu um esclarecimento, no qual afirmou que a "falta de agarrão" cometida por Konsa "foi revisada e confirmada pelo árbitro de vídeo".

Mikel Arteta afirmou, em declarações à emissora britânica "BBC" após a partida: "Sinto-me extremamente preocupado e triste, porque isso não pode ser um pênalti de forma alguma".

E acrescentou: "É um movimento de um adversário que se parece com um arremesso do judô. Ezri não fez nada. Precisamos assumir a responsabilidade para proteger o jogo. Hoje o jogo não foi protegido, e isso poderia ter nos custado a partida e o embalo que temos. É algo muito grave. Isso jamais deveria ter acontecido. Não é justo".

E prosseguiu: "A questão não diz respeito só a nós, pois isso não pode acontecer nesse nível".

E continuou: "Isso é inaceitável nesse nível. Assisti ao lance 20 vezes, e não consigo encontrar uma forma de entender como pensaram em marcar um pênalti numa situação dessas, ou a maneira como o árbitro de vídeo deveria ter intervindo".

E concluiu: "Por isso, não sei o que pensar. Sinto-me triste porque somos obrigados a discutir esse assunto depois de uma partida tão bonita, e que esse lance tenha uma gravidade dessa magnitude nesse nível. Porque isso muda o rumo da temporada, e pode lhe custar o título. Nesse nível, e depois de todo o trabalho que fazemos, isso não pode acontecer".

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