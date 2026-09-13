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Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Após o início catastrófico, famosa pizzaria zomba do Tottenham

Tottenham
Everton
Premier League
England

A tropa de De Zerbi em apuros

Uma famosa pizzaria da Inglaterra fez piada com o jejum de gols que o Tottenham Hotspur vive no início da Premier League inglesa.

O Tottenham Hotspur deu continuidade a seus resultados decepcionantes na Premier League inglesa, após ficar apenas no empate sem gols diante do seu visitante Everton, no último sábado, mantendo a equipe sem marcar nenhum gol depois de decorridas 4 rodadas da competição.

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Uma famosa pizzaria escreveu em sua conta na rede "X": "Nós entregamos 489.297.478 pizzas desde o último gol marcado pelos Spurs na Premier League inglesa".

A equipe do técnico Roberto De Zerbi foi incapaz de balançar as redes pela quarta partida consecutiva, no que é o pior começo ofensivo do time, após conquistar apenas dois pontos, com dois empates e duas derrotas, ocupando a 17ª posição na tabela de classificação.

O empate diante do Everton representa um novo golpe para De Zerbi, que ainda busca sua primeira vitória na Premier League inglesa com o Tottenham nesta temporada, num momento em que aumenta a pressão sobre o time por causa do início irregular e da ausência de eficácia ofensiva.

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