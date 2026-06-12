A Confederação Asiática de Futebol anunciou uma punição severa contra Ahmed Sharahili, zagueiro do Al-Ittihad, por ter agredido o árbitro da partida contra o Machida, do Japão, nas quartas de final da última edição da Copa da Ásia.

O Al-Ittihad havia sido eliminado da competição após perder por 1 a 0 para o Machida, partida que contou com uma série de decisões arbitrais controversas.

Após a partida, Sharahili correu em direção ao árbitro e o empurrou com força, o que levou este a mostrar o cartão vermelho contra ele.

Leia também... Al-Mufarrij anuncia: por isso os dois jogadores do Al-Ahli foram excluídos da Copa do Mundo

A Confederação Asiática decidiu punir Ahmed Sharahili com suspensão de 10 partidas da próxima edição da Elite Championship, além de multá-lo em 10 mil dólares.

Assim, Sharahili ficará de fora da maioria dos jogos do Al-Ittihad, caso o clube chegue a uma fase avançada da próxima edição.

O Al-Ittihad deve disputar a repescagem da competição, após ter terminado a última temporada em quinto lugar na Liga Roshen.