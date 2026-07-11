Reportagens da imprensa trouxeram uma nova surpresa sobre a possibilidade de o mexicano Julián Quiñones deixar o time saudita Al-Qadisiyah durante a atual janela de transferências de verão.
O nome do jogador foi associado a uma possível transferência para o Chelsea nos últimos dias, antes que o jornalista britânico “Ben Jacobs” se manifestasse para desmentir essas notícias. Leia os detalhes
O jornal saudita “Al-Youm” informou, na noite deste sábado, que o Al-Qadisiyah recebeu uma proposta do Aston Villa, da Inglaterra, para contratar o artilheiro da seleção mexicana.
O jornal esclareceu que o “Aston Villa” apresentou uma oferta no valor de 25 milhões de euros, mas o Al-Qadisiyah ainda não tomou uma decisão até o momento.
Outras reportagens da imprensa saudita confirmaram que o Al-Qadisiyah não pretende abrir mão do experiente atacante de 29 anos, especialmente porque o time enfrenta desafios difíceis pela frente, com destaque para a Liga dos Campeões da Ásia.
Kenyonis chamou a atenção com a seleção do México na Copa do Mundo, marcando quatro gols e dando uma assistência, mas a trajetória de seu país foi interrompida com a eliminação diante da Inglaterra nas oitavas de final, após a derrota por 2 a 3.