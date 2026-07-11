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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Após o encanto da Copa do Mundo... Oferta inglesa para contratar Kenyonis

Mercado da bola
J. Quinones
Campeonato Saudita
Al Qadsiah
Aston Villa
México
Arábia Saudita
England

Será que o craque mexicano vai deixar o Al-Qadisiyah?

Reportagens da imprensa trouxeram uma nova surpresa sobre a possibilidade de o mexicano Julián Quiñones deixar o time saudita Al-Qadisiyah durante a atual janela de transferências de verão.

O nome do jogador foi associado a uma possível transferência para o Chelsea nos últimos dias, antes que o jornalista britânico “Ben Jacobs” se manifestasse para desmentir essas notícias. Leia os detalhes

O jornal saudita “Al-Youm” informou, na noite deste sábado, que o Al-Qadisiyah recebeu uma proposta do Aston Villa, da Inglaterra, para contratar o artilheiro da seleção mexicana.

O jornal esclareceu que o “Aston Villa” apresentou uma oferta no valor de 25 milhões de euros, mas o Al-Qadisiyah ainda não tomou uma decisão até o momento.

Outras reportagens da imprensa saudita confirmaram que o Al-Qadisiyah não pretende abrir mão do experiente atacante de 29 anos, especialmente porque o time enfrenta desafios difíceis pela frente, com destaque para a Liga dos Campeões da Ásia.

Amistosos de clubes
Walsall crest
Walsall
WAL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Kenyonis chamou a atenção com a seleção do México na Copa do Mundo, marcando quatro gols e dando uma assistência, mas a trajetória de seu país foi interrompida com a eliminação diante da Inglaterra nas oitavas de final, após a derrota por 2 a 3.


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