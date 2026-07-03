Após o drama no Forest, Ange Postecoglou consegue, de repente, um novo clube

Ange Postecoglou é o novo técnico do Al-Nassr, conforme anunciou o clube da Arábia Saudita por meio de seus canais oficiais. O técnico australiano assinou contrato até meados de 2028.
Postecoglou estava sem clube desde que foi demitido pelo Nottingham Forest, em 18 de outubro. Ele ficou no comando daquele clube por apenas 39 dias.
Antes disso, ele foi técnico do Tottenham Hotspur. Com esse clube, conquistou a Liga Europa em 2025. Na final, venceu o Manchester United por 1 a 0.
Postecoglou já havia sido técnico, entre outros, da seleção australiana, do Melbourne Victory, do Brisbane Roar e do Celtic.
No Al-Nassr, Postecoglou substitui Jorge Jesus, que conquistou o título com o clube na última temporada. Apesar do sucesso, seu contrato não foi renovado.
No Al-Nassr, ele trabalhará com jogadores como Cristiano Ronaldo, João Félix, Sadio Mané e Kingsley Coman, entre outros.