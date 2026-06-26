Após o confronto entre Tunísia e Holanda... 3 recordes inéditos na Copa do Mundo de 2026

O astro holandês Jan Paul van Heek conseguiu estabelecer três recordes inéditos na Copa do Mundo de 2026.

Van Heekie teve um desempenho notável na partida de sua seleção contra a Tunísia, na última rodada da fase de grupos, na madrugada desta sexta-feira, que terminou com a vitória dos Holandeses por 3 a 1.

Van Heeky conseguiu deixar sua marca na partida ao marcar o terceiro gol, aos 62 minutos.

A rede Squawka informou, por meio de sua conta no X, que Van Heeky tocou na bola 145 vezes durante a partida contra a Tunísia, o maior número de toques de qualquer jogador em uma única partida durante a Copa do Mundo de 2026.

E acrescentou: “Van Heek completou 130 passes de um total de 134, o maior número de passes bem-sucedidos de qualquer jogador em uma única partida durante a atual Copa do Mundo”.

Ela destacou que Van Heeky deu 39 passes para o último terço ofensivo, o que também é o maior número registrado por qualquer jogador em uma única partida durante a Copa do Mundo de 2026.

Jan-Paul van Heek não se contentou com isso, mas também marcou seu primeiro gol pela seleção de seu país.