O mexicano Julián Quionnis, atacante do Al-Qadisiyah da Arábia Saudita, continuou a brilhar na Copa do Mundo de 2026, depois de liderar a seleção de seu país a uma vitória esmagadora sobre a República Tcheca por 3 a 0 na madrugada desta quinta-feira, na terceira rodada da fase de grupos.

Quiniones marcou o segundo gol do México aos 61 minutos, aproveitando um erro defensivo fatal dos jogadores tchecos, reforçando assim a vantagem de sua seleção e mantendo seu bom desempenho como artilheiro no torneio.

O craque do Al-Qadisiyah elevou sua contagem para dois gols na atual edição da Copa do Mundo, depois de já ter balançado as redes na primeira rodada, tornando-se um dos principais destaques da seleção mexicana na fase de grupos.

Um recorde histórico que volta após 16 anos

O brilho de Kenyonis não se limitou apenas aos gols, já que ele participou de 18 jogadas ofensivas do México que terminaram em chutes durante a fase de grupos, sendo 6 delas apenas contra a República Tcheca, confirmando seu papel fundamental no sistema ofensivo da seleção de seu país, de acordo com a rede de estatísticas de futebol “Opta”.

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Além disso, o jogador entrou para a história em grande estilo, ao se tornar o primeiro jogador a marcar mais de um gol pelo México em uma única edição da Copa do Mundo desde Javier “Chicharito” Hernández na Copa do Mundo de 2010, com dois gols.

Nova perseguição a Ronaldo

Com seu novo gol, Kenyonis empatou com o astro português Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal e do Al-Nassr, na lista dos artilheiros da Copa do Mundo de 2026, dando início a um novo capítulo da rivalidade entre os dois.

Essa disputa tem um caráter especial para a torcida da Liga Saudita, depois que Kenyonis superou Ronaldo na última temporada na corrida pela Chuteira de Ouro da Liga Roshen.

O atacante do Al-Qadisiyah conseguiu encerrar a última temporada como artilheiro da competição, com 33 gols, superando o inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, que ficou em segundo lugar com 32 gols, enquanto Ronaldo ficou com o terceiro lugar, após marcar 28 gols.

Com o andamento da Copa do Mundo, parece haver uma oportunidade para Kenionis continuar perseguindo Ronaldo, não apenas na lista dos artilheiros do Mundial, mas também para confirmar que é um dos atacantes de destaque que brilharam nos campos da Arábia Saudita nos últimos anos.