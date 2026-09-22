A insatisfação aumentou dentro do Real Madrid após a derrota para o Atlético de Madrid por 2 a 1 no dérbi da capital, em meio a cobranças por parte da torcida do clube e da imprensa por mudanças em uma série de questões no elenco, diante da percepção de que a chegada de José Mourinho e os novos reforços ainda não conseguiram resolver os problemas da temporada passada.

De acordo com o que noticiou a imprensa espanhola, as críticas se concentram em 3 pontos principais, sobretudo o nível de Vinícius Júnior, além do aproveitamento de Bernardo Silva e Carlos Espai, num momento em que a equipe ainda sofre com a deficiência na criação de jogadas, com a queda na eficiência ofensiva e com a falta de entrosamento entre os jogadores do setor de ataque.

Vinícius fora dos planos?

Vinícius Júnior lidera a lista de nomes que enfrentam amplas críticas em Madrid, depois de ter caído de rendimento no período recente, coincidindo com a assinatura de um novo contrato com o Real Madrid.

O jornal "As" apontou que as vozes que pedem que Yan Diomande receba um papel de titular no lado esquerdo estão aumentando, diante da atuação apresentada pelo jogador marfinense, enquanto a ideia de Vinícius no banco de reservas passou a ser fortemente cogitada dentro do debate da torcida e da imprensa.

E as cobranças não param em Vinícius, já que o "As" considera que Bernardo Silva deveria ter um papel maior, especialmente nos grandes jogos, por ser uma das opções capazes de dar ao meio-campo do Real Madrid mais criatividade e criação de oportunidades.

Também crescem os apelos para dar a Carlos Espai mais minutos em campo, depois que o jogador decidiu duas partidas nesta temporada diante de Espanyol e Elche, embora Mourinho não o tenha utilizado durante o último confronto com o Atlético de Madrid.

Isso ocorre em meio a outros questionamentos sobre a gestão do técnico português dos minutos ofensivos, especialmente porque Kylian Mbappé raramente sai de campo, o que abre as portas para um debate mais amplo sobre o formato do time titular do Real Madrid no período que se aproxima.