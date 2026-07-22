Após o choque da final do Mundial... Messi depara-se com uma decisão de suspensão obrigatória

O astro argentino Lionel Messi vai falhar o All-Star Game da Major League Soccer de 2026, poucos dias depois de a seleção do seu país não ter conseguido defender o título de campeã do mundo.

A Argentina perdeu a final do Mundial de 2026 frente à Espanha por um golo sem resposta no prolongamento, num jogo disputado no passado domingo, com os companheiros de Messi a falharem a manutenção do título que haviam conquistado no Catar em 2022.

Apesar de a maioria dos seus colegas de seleção estar de férias no final da temporada europeia, Messi, de 39 anos, continua envolvido nas competições da temporada em curso com o seu clube, o Inter Miami.

Ainda assim, o regresso do capitão argentino aos relvados não será imediato e, segundo a ESPN, não se espera que Messi participe no All-Star Game marcado para 29 de julho no Bank of America Stadium, na cidade de Charlotte, que reúne as estrelas da liga norte-americana e os seus homólogos da liga mexicana.

Messi e o seu companheiro de seleção e do Inter Miami, Rodrigo De Paul, estavam entre os convocados das estrelas da MLS para disputar o encontro, mas Messi tenciona ausentar-se do evento pelo segundo ano consecutivo.

A decisão de faltar surge em cumprimento das recomendações da Federação Internacional dos Futebolistas Profissionais, a FIFPRO, que estipulam a necessidade de os jogadores terem um período de descanso de, pelo menos, 21 dias após o final da temporada.

Apesar de Messi estar oficialmente a meio da temporada da liga norte-americana, disputou todos os jogos da Argentina no seu percurso até à final do Mundial.

Até ao momento, a duração da ausência de Messi ainda não está definitivamente esclarecida, mas os relatos confirmam a sua ausência garantida dos dois próximos jogos do Inter Miami frente ao Chicago Fire e ao Montreal, sendo provável que a ausência se prolongue até à data do All-Star Game, na próxima quarta-feira.

Messi tinha sido suspenso na temporada passada por faltar ao All-Star Game sem obter a autorização da liga, mas a aplicação de uma sanção semelhante parece improvável desta vez, dadas as circunstâncias excecionais e o curto intervalo entre a final do Mundial e a data do jogo de exibição.

Por seu lado, Guillermo Hoyos, treinador do Inter Miami, afirmou em declarações aos jornalistas ontem, terça-feira, que ainda não existe uma data definida para o regresso do astro argentino aos treinos e aos jogos.