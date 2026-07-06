Após o choque da Copa do Mundo... A Confederação Brasileira decide o destino de Ancelotti

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou que mantém o técnico italiano Carlo Ancelotti no cargo de técnico da seleção principal, afirmando que a eliminação precoce da Seleção na Copa do Mundo não alterará seus planos futuros com o treinador.

A seleção brasileira, pentacampeã mundial, foi eliminada de forma surpreendente da competição após perder, no domingo, por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final.

Rodrigo Caetano, coordenador da Seleção Brasileira, declarou após a partida: “Cabe a nós agora garantir que tudo corra normalmente, com um pouco de tranquilidade; continuaremos nosso trabalho com o técnico até a Copa do Mundo de 2030, fazendo os ajustes necessários”.

Caitano acrescentou: “Esperamos ter um mínimo de tranquilidade para seguir em frente e nos prepararmos para a próxima Copa do Mundo”.

Ancelotti assumiu o comando da seleção brasileira em maio de 2025, após deixar o Real Madrid, e renovou seu contrato em maio deste ano com a Confederação Brasileira de Futebol até a Copa do Mundo de 2030.

O técnico de 67 anos busca levar a seleção “da Samba” ao sexto título mundial de sua história, embora o Brasil tenha acabado de registrar seu pior desempenho na história de suas participações na Copa do Mundo desde que foi eliminado na fase de grupos na edição de 1966.

Caitano continuou: “É claro que ainda estamos nos recompondo; todos estão sentindo muita tristeza, frustração e grande decepção, sejam os jogadores, os dirigentes ou os membros da comissão técnica”.

O coordenador da seleção brasileira tentou enfatizar os aspectos positivos da jornada na Copa do Mundo, afirmando: “Por outro lado, não podemos ignorar o tempo que passamos juntos, especificamente esses 38 dias em que os jogadores, todos nós e vocês também tivemos a oportunidade de testemunhar o alto nível de comprometimento e profissionalismo deles, do primeiro ao último dia.”