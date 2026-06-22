Após o choque contra a França... Ayman Hussein vai jogar contra o Senegal?

A seleção iraquiana sofreu um duro golpe durante o confronto contra a França na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, depois que seu atacante e artilheiro, Ayman Hussein, sofreu uma lesão que o obrigou a deixar o campo mais cedo.

Ayman Hussein saiu da partida aos 26 minutos após sentir dores musculares, e a comissão técnica decidiu substituí-lo por seu companheiro Ali Al-Hammadi para evitar que a lesão se agravasse.

De acordo com a rede “BeIN Sports”, os exames preliminares indicaram que o atacante iraquiano sofreu uma lesão no ligamento colateral, em meio a temores de que ele fique de fora do confronto decisivo contra o Senegal na última rodada da fase de grupos.

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Ayman Hussein é considerado uma das principais armas ofensivas da seleção do Iraque, tendo desempenhado um papel importante na trajetória dos “Leões do Eufrates” nos últimos tempos. Ele também marcou o único gol do Iraque na atual edição da Copa do Mundo, na partida contra a Noruega, que terminou com a derrota do Iraque por 4 a 1.

A comissão médica da seleção iraquiana aguarda o desenrolar da situação do jogador nas próximas horas para definir sua participação definitiva na partida contra o Senegal, jogo que pode definir o destino do Iraque na disputa pela classificação para as oitavas de final.

A seleção do Iraque disputará sua última partida da fase de grupos na noite da próxima sexta-feira contra o Senegal, com o objetivo de conquistar um resultado positivo que mantenha suas esperanças de continuar na Copa do Mundo.