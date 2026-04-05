Após o caso de Gerard Martin, o Atlético de Madrid acusa a Comissão de Árbitros de parcialidade

O Atlético de Madrid expressou sua indignação com a arbitragem, após a derrota em casa para o Barcelona (2 a 1), no último sábado, pela 30ª rodada da La Liga.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, o descontentamento é muito grande dentro do clube e da equipe devido à não expulsão do jogador do Barcelona Gerard Martín, já que o árbitro Busquets Ferrer mostrou inicialmente o cartão vermelho, mas depois o alterou para amarelo após consultar o VAR.

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Por esse motivo, o Atlético de Madrid solicitou um esclarecimento oficial da Comissão Técnica de Árbitros (CTA) sobre o “padrão diferente” aplicado em jogadas semelhantes.

E o jornal madrilenho acrescentou: “No Atlético de Madrid dizem: é impossível competir quando te explicam certas regras e depois aplicam outras”.

Além disso, o Atlético considera que “os árbitros da sala do VAR prejudicam seus colegas, e quem dera que eles os defendessem como nós fazemos”.

“Erros evidentes”

Os dirigentes do clube da capital acreditam que sofreram erros evidentes em duas rodadas consecutivas, devido à aplicação de critérios diferentes, e por coincidência em partidas contra o Real Madrid e o Barcelona.

E o “As” continuou: “No clube vermelho e branco, consideram que existe um verdadeiro preconceito em relação a duas equipes específicas. E afirmam que respeitam os árbitros sem emitir comunicados acusando-os de serem uma ‘organização corrupta’, como fizeram outros”.

Os dirigentes do Rojiblancos não entendem como Busquets Ferrer descreveu a entrada de Gerard Martín como “ato imprudente” e, em seguida, alterou o cartão vermelho para amarelo, e apoiam totalmente as declarações do técnico Diego Simeone, que disse que esperam que a comissão técnica dos árbitros explique bem o que aconteceu nessa jogada.