Após o adiamento... a FIFA anuncia uma decisão excepcional sobre a partida entre México e Equador

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou uma decisão excepcional na partida entre México e Equador nesta manhã de quarta-feira, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O início da partida foi adiado por uma hora devido às más condições climáticas e às tempestades com trovoadas, passando a ter início às 05h00, horário de Meca, em vez do horário inicialmente previsto (04h00).

De acordo com a rede francesa RMC, a FIFA anunciou que, após o adiamento do início da partida, não haverá intervalos para hidratação durante a partida.

Esta é a primeira partida da Copa do Mundo de 2026 sem intervalos para hidratação, que foram aplicados em todas as partidas do torneio até agora, devido às altas temperaturas em algumas cidades americanas.

O que ajudou a FIFA a tomar essa decisão foi o fato de as temperaturas estarem baixas na Cidade do México, que sediará a partida.

A FIFA anunciou em comunicado oficial que “devido às más condições climáticas na Cidade do México, incluindo o risco de raios nas proximidades do estádio, foi decidido adiar o início da partida entre México e Equador, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo”.

A FIFA confirmou que seguirá os protocolos de segurança aprovados pelas autoridades locais, e que a partida terá início assim que for confirmado que as condições estão seguras.

A FIFA ressaltou que a segurança e o bem-estar de todos os presentes são a prioridade máxima, expressando seu agradecimento aos torcedores pela compreensão e cooperação.

Vale lembrar que o vencedor da partida entre México e Equador enfrentará, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre Inglaterra e República Democrática do Congo, que será disputado esta noite.