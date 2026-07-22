As palavras de Lionel Messi no balneário da Argentina antes da final do Mundial de 2026 provocaram uma vasta onda de especulações nas redes sociais, depois de terem sido interpretadas fora de contexto como um sinal de uma crise interna.

Mas o pai de Alexis Mac Allister veio a público revelar a verdade sobre a mensagem que o capitão da "Albiceleste" transmitiu aos seus colegas antes do embate com a Espanha.

Carlos Mac Allister, pai do médio da Argentina Alexis Mac Allister, afirmou que a conversa de Messi antes da final foi puramente táctica, negando a existência de quaisquer desavenças ou tensões no seio do plantel da seleção, em declarações radiofónicas citadas pelo jornal La Nación.

O esclarecimento surgiu após a divulgação de um vídeo publicado pela rede ESPN, no qual Messi aparecia a dirigir-se aos seus colegas dizendo: "Vamos, rapazes, mantenham a calma. O mais importante é manterem a calma".

De seguida, o capitão da Argentina acrescentou palavras que geraram estranheza e interrogações, ao dizer: "Vamos esquecer tudo. Vamos apenas jogar. Vamos concentrar-nos no jogo, rapazes", palavras que levaram alguns a lançar teorias da conspiração sobre a existência de uma crise interna antes da final, que a Argentina perdeu frente à Espanha por 1-0 após prolongamento.

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O pai de Mac Allister revelou que ele próprio ficou com dúvidas depois de ver o vídeo, dizendo: "Enviei uma mensagem ao Alexis a perguntar-lhe: o que aconteceu no balneário? Aconteceu alguma coisa? Se até eu comecei a questionar-me, imaginem o que os outros pensaram".

Acrescentou que o filho negou por completo a existência de qualquer problema, explicando que a conversa de Messi dizia respeito apenas à forma de abordar o jogo do ponto de vista técnico, à concentração no passe, na movimentação e nas trocas de posição, e em não recorrer a bolas longas ou perder a posse.

Sublinhou que o excerto retirado do seu contexto abriu a porta a interpretações sem qualquer fundamento, garantindo que o que foi dito fazia parte das instruções técnicas antes do arranque do jogo.

Apesar da polémica que o vídeo suscitou, Carlos Mac Allister insistiu que a derrota da Argentina não resultou de nenhuma crise interna, mas sim da superioridade da seleção espanhola, afirmando que todos os jogadores da "Albiceleste" deram o máximo, mas enfrentaram um adversário que foi melhor naquela noite.

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