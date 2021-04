Após mais de uma década, zagueiro Léo pode deixar o Cruzeiro

O defensor, ídolo da torcida, não entra em campo desde setembro de 2020

Campeão brasileiro e da Copa do Brasil, o zagueiro Léo pode deixar o Cruzeiro. No clube desde 2010, o defensor acumulou conquistas e tem uma forte ligação afetiva com a torcida, mas o ciclo do atleta parece próximo do fim. A ideia é que uma saída ocorra de forma amigável. O contrato é válido dezembro de 2022 e as partes estão conversando.

Entretanto, por meio das redes sociais, Léo disse que ainda não tem nada decidido e que deseja permanecer no elenco.

A velha máxima de que "muito jogador não sabe a emoção e o amor que envolvem o torcedor" não se encaixa para o zagueiro. É que além de atleta profissional do clube desde 2010, ele também é um dos 8 milhões de cruzeirenses espalhados pelo Brasil.

O último jogo de Léo pelo Cruzeiro foi no dia 19 de setembro de 2020, quando o time perdeu para o CSA por 3 a 1, na 10ª rodada da Série B. Na ocasião, o jogador teve constatado um edema ósseo no joelho direito e, desde então, não voltou a atuar.

Tratamento conservador

Mesmo com exames e indicação de cirurgia por parte do departamento médico do clube, o zagueiro optou por realizar um tratamento convencional. No dia 29 de dezembro do ano passado, o clube informou que Léo faria parte de seu processo de recuperação nos Estados Unidos.

“O Cruzeiro Esporte Clube informa que o zagueiro Léo realizará parte do seu processo de transição aos gramados no Paradigm Sports Center, em Chicago, nos Estados Unidos, local que já recebeu outros atletas brasileiros", disse em nota emitida na época.

O Cruzeiro ainda explicou que Léo permaneceu em tratamento da lesão de cartilagem no joelho direito pelo período de 12 semanas e que finalizaria o processo com tecnologias disponibilizadas na clínica esportiva norte-americana e que os custos seriam arcados pelo atleta.

Léo retornou ao Brasil no fim de março e no início de abril voltou ao time mineiro para fazer exames, dar sequência nas etapas de recuperação e, em seguida, retornar aos gramados.

Saída do Cruzeiro

Há alguns dias, porém, Léo e Cruzeiro vêm conversando sobre a possibilidade de o zagueiro deixar o clube. Na última terça-feira (27) a situação para o rompimento de contrato teria evoluído.

No mesmo dia, o zagueiro Léo postou um vídeo nas redes sociais dizendo que não havia nada acertado. “Até então, não tem nada decidido. Não tenho interesse em sair do clube, não tenho interesse em sair do Cruzeiro", declarou.

Léo é natural de Contagem, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e sempre declarou o amor pelo clube. Na publicação voltou a frisar o carinho que nutre pela instituição e pela torcida celeste.

“São 400 jogos, inúmeros títulos com essa camisa, então não tem nada decidido. A gente vem se empenhando, trabalhamos hoje pela manhã e a gente está focado aqui no clube, em exercer o nosso melhor, e até então não tem nada decidido. Quando tiver ou se tiver alguma coisa eu vou ser o primeiro a falar, porque eu sempre fui leal, sempre tive caráter, profissionalismo. Vocês vão saber da minha boca, e eu venho aqui para falar para vocês”, completou.

Gols marcados

Léo é o terceiro zagueiro que mais atuou pelo Cruzeiro, atrás apenas de Vavá (428 partidas) e Darci Menezes (427). Ao todo são 401 jogos e 22 gols marcados - terceiro zagueiro goleador da história do clube - ficando atrás de Geraldão (30) e Cris (25). Além disso, na bagagem são oito títulos no clube: dois da Copa do Brasil (2018 e 2019), dois do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014) e ainda quatro títulos do Campeonato Mineiro (2011, 2014, 2018 e 2019).