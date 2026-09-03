Uma reportagem revelou, nesta quinta-feira, o cronograma esperado para o encerramento do caso Negreira, que tramita na Justiça espanhola há mais de três anos.

O juiz do caso Negreira decidiu, nesta semana, rejeitar o pedido do Real Madrid de prorrogar a investigação por mais seis meses. O clube buscava reunir mais provas sobre indícios de suposta corrupção esportiva, mas o juiz considerou isso desnecessário e entendeu que o período atual de investigação é suficiente.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Segundo o jornal "Marca", as audiências restantes, como o depoimento de Gerard López em novembro, serão realizadas, e é só isso. O Real Madrid pode recorrer da decisão perante o Tribunal Provincial, mas todos os indícios apontam para o encerramento definitivo da investigação. E depois disso?

As coisas caminham agora para o julgamento e a divulgação da sentença que o mundo do futebol inteiro aguarda há três anos e meio.

Espera-se que todos os trâmites e recursos pendentes sejam decididos antes do fim deste ano. Depois disso, as duas partes apresentarão suas alegações finais, primeiro a acusação e depois a defesa. Assim, encerra-se a investigação.

O caso será encaminhado ao Tribunal Penal, se necessário, e aqui o processo pode atrasar, já que isso depende do tribunal competente. Alguns tribunais sofrem com um acúmulo de casos maior do que outros.

Ainda assim, é mais provável que a data do julgamento seja marcada para o outono de 2027. Qualquer data anterior a essa é considerada extremamente difícil.

E, caso o julgamento ocorra em outubro ou novembro, ele deve durar entre uma e duas semanas, o que pode levar à divulgação da sentença no caso Negreira antes do fim de 2027.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

As datas de todo o andamento dos trâmites, de agora até a divulgação da sentença, variam de acordo com diversos fatores, mas fontes jurídicas consultadas pelo jornal "Marca" indicam que este pode ser o horizonte temporal para se chegar a uma sentença até o fim do ano que vem.