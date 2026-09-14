Após lesão no joelho contra o Hoffenheim: Stuttgart anuncia diagnóstico de Angelo Stiller

O jogador de 25 anos ficou caído inicialmente após a colisão na área adversária durante o duelo da Bundesliga no sábado contra o TSG Hoffenheim. Além disso, ele também levou uma pancada no joelho do zagueiro da TSG, Ozan Kabak.

Stiller seguiu em campo num primeiro momento, mas cerca de dez minutos depois sinalizou que precisava ser substituído. O técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, o tirou de campo aos 34 minutos de jogo e o substituiu pelo jovem Yanik Spalt.

Agora, está claro que a lesão do jogador da seleção não é grave. Stiller teve "sorte no azar" e não sofreu mais do que uma contusão, informaram os suábios na noite de domingo em um comunicado oficial. Ainda assim, o Stuttgart não divulgou por quanto tempo exatamente o jogador de 25 anos ficará fora.

Logo após o apito final, Hoeneß já havia dado um leve alívio: "Só ouvi que ele tem um hematoma no joelho, o que o atrapalhou." Naquele momento, porém, ele ainda não sabia "quão dramático é".

Como terminou o jogo entre Hoffenheim e Stuttgart?

Mesmo assim, a visita do VfB a Hoffenheim terminou de forma decepcionante. Com gols de Adam Hlozek (13, 67) e Maximilian Mittelstädt (48), o Stuttgart perdeu por 2 a 1 (1 a 0), e, após três rodadas, a equipe de Hoeneß soma apenas três pontos.

Já a TSG conquistou seus primeiros pontos na temporada com a vitória, depois de ter perdido na abertura da temporada para o 1. FC Köln e para o Borussia Dortmund.