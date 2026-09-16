Após lesão de João Pedro, Ancelotti convoca Martinelli, do Fluminense, para amistosos contra Austrália e Índia

Carlo Ancelotti decidiu convocar o meio-campista Matheus Martinelli, do Fluminense, para o lugar de João Pedro nos amistosos da seleção brasileira contra Austrália e Índia. O volante de 24 anos foi chamado nesta quarta-feira (16) para completar a lista de 26 jogadores do técnico italiano na primeira Data Fifa após a Copa do Mundo de 2026.

João Pedro sofreu uma lesão no joelho durante o empate por 2 a 2 entre Chelsea e Hull City, no último sábado (12), pela Premier League. O atacante se machucou ao cair após uma disputa pelo alto, permaneceu em campo e chegou a marcar o gol do Chelsea, mas continuou sentindo dores e passou por exames médicos posteriormente. Sem condições de se apresentar à seleção, acabou cortado da convocação.

Para preencher a vaga, Ancelotti optou por reforçar o meio-campo mesmo perdendo uma opção de ataque. Martinelli, formado nas categorias de base do Fluminense e promovido ao profissional em 2020, nunca havia sido convocado para a seleção principal. O camisa 8 vem sendo um dos destaques do Tricolor na temporada e agora terá a primeira oportunidade de trabalhar com o treinador italiano.

Com a presença de Martinelli, a primeira convocação de Ancelotti depois da Copa do Mundo passa a ter nove jogadores sem experiência na seleção principal. O grupo também conta com 11 atletas que atuam no futebol brasileiro. A mudança mantém a característica de renovação adotada pelo treinador na montagem do elenco para o início do novo ciclo.

A ideia de Ancelotti é utilizar o período pós-Copa para ampliar o leque de opções da seleção e observar jogadores que possam fazer parte do projeto até 2030. Na primeira lista, o italiano destacou a intenção de dar espaço principalmente aos jovens com potencial para o futuro.

A comissão técnica também ampliou o acompanhamento de partidas do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e dos principais campeonatos europeus, além de reforçar a integração entre a equipe principal e as seleções de base.

A seleção brasileira terá três compromissos nesta Data Fifa. O primeiro será contra a Austrália, no dia 25 de setembro, às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, no dia 29 de setembro, brasileiros e australianos voltam a se enfrentar, também às 7h, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Por fim, a equipe de Ancelotti encara a Índia no dia 3 de outubro, às 11h (de Brasília), no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake Stadium, em Calcutá. O confronto será o primeiro da história entre as seleções principais dos dois países.