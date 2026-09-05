Após lesão, Flick define situação de Yamal para o duelo com o Valencia

Hans Flick, treinador do Barcelona, dissipou as dúvidas sobre Lamine Yamal e confirmou que ele está apto para a próxima partida contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, apesar das notícias publicadas pela imprensa espanhola sobre a possibilidade de seu desfalque.
Segundo a imprensa espanhola, Yamal ficou de fora do treino coletivo do Barcelona neste sábado, o que gerou dúvidas sobre a possibilidade de sua participação na partida de amanhã, válida pela quarta rodada.
Yamal permaneceu dentro da academia enquanto todos os seus companheiros disponíveis realizavam os treinos sob o comando do técnico Hans Flick.
Ao ser questionado na coletiva de imprensa sobre a condição de Yamal, Flick disse: "Ele saiu para treinar mais tarde, mas está apto para a partida de amanhã".
Sobre o motivo de ter realizado treinos individuais, acrescentou, conforme noticiou o jornal "AS": "Ele sofreu uma pancada (lesão), e foi melhor que treinasse em ritmo menor, mas está em condições ideais para atuar amanhã".
E esclareceu: "Ele viajará conosco para Valência. Vamos conversar e decidir se será titular ou não".
O treinador alemão prosseguiu: "Para mim, era importante que ele jogasse 90 minutos em nossa primeira partida em casa, e no último jogo ele teve uma atuação muito boa. Ele sabe administrar seus minutos".
O Barcelona tem a chance de assumir a liderança isolada da tabela de classificação da LaLiga caso vença, já que chegará a 12 pontos, enquanto o Real Madrid estacionou em 9 pontos após sofrer sua primeira derrota na temporada diante do Real Betis por 1 a 0.
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