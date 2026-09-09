As declarações de Rodri, astro do meio-campo do Barcelona, criticando a atuação modesta do Valencia na humilhante derrota por 5 a 0 diante do Barça, no último domingo, no estádio Mestalla, pela LaLiga, causaram grande polêmica.

A câmera do programa "El Día Después" flagrou o meia do Barcelona em uma conversa informal com o companheiro Pau Cubarsí no banco de reservas, na qual o jogador espanhol descreveu os adversários como "muito fracos" e "péssimos".

Depois de ver as reações do público às suas declarações, Rodri ficou incomodado, apesar de ter feito tais comentários em particular, mas lamentou que tivessem sido transmitidos na televisão, afirmando que de forma alguma teve a intenção de ofender os jogadores do Valencia.

Por isso, segundo o jornal "Mundo Deportivo", citando o canal público de televisão "À Punt" de Valência, Rodri entrou em contato com José Luis Gayà, capitão do Valencia, para explicar o que aconteceu e pedir desculpas.

Rodri e Gayà jogaram juntos várias vezes pela seleção espanhola, e o ex-jogador do Manchester City pediu a Gayà que esclarecesse a situação ao restante do time para evitar qualquer controvérsia, especialmente por ter partido do capitão da "La Roja".

Além de dar explicações a Gayà, a rádio "COPE" indicou que Rodri pode fazer uma declaração pública após a partida da Liga dos Campeões contra o Feyenoord, nesta quarta-feira, para esclarecer que suas palavras sobre o Valencia foram ditas sem maldade e sem a intenção de causar dano.

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