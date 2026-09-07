No primeiro teste real para a paciência da torcida do Tottenham, o astro egípcio Omar Marmoush se viu no centro de uma tempestade de críticas, antes que um nome de peso do futebol inglês interviesse para defendê-lo.

O ex-internacional inglês Danny Murphy defendeu a atuação de Marmoush, após sua participação decepcionante na partida entre Tottenham e Nottingham Forest, que terminou em empate sem gols, pela terceira rodada da Premier League.

Início sem gols e um lance que levanta questionamentos

Marmoush, que se transferiu do Manchester City para o Tottenham na janela de transferências de verão, começou como titular pela segunda partida consecutiva com seu novo clube, mas até agora falhou em balançar as redes.

E na partida de sábado contra o Forest, o egípcio pareceu longe do seu melhor nível, tendo finalizado apenas duas vezes, nenhuma delas entre as três traves.

Mas o lance que provocou a polêmica veio no segundo tempo, quando Marmoush disparou com a bola em um contra-ataque promissor, e seu companheiro Mohammed Kudus o acompanhava pela ponta direita, dez jardas à frente do último defensor, em posição perfeita para marcar de dentro da área.

Em vez de cruzar a bola para Kudus e lhe dar uma chance de ouro em situação de mano a mano, Marmoush preferiu finalizar sozinho, mandando a bola por cima do travessão, diante do espanto de seu companheiro ganês.

Murphy: é a ânsia dos craques, não egoísmo

Em sua análise da partida pelo famoso programa "Match of the Day", Danny Murphy apresentou uma leitura completamente diferente da situação, considerando o ocorrido uma prova de grande vontade e não de egoísmo.

Murphy afirmou: "Não acho que isso será um problema a longo prazo, pois vejo Marmoush como um jogador diferenciado, mas parece que ele está tão ansioso para marcar gols e começar com força que acabou ignorando Kudus".

E acrescentou o ex-astro do Liverpool: "Ele o vê, e sabe onde Andy Robertson está ao seu lado, pois é um jogador de altíssimo nível, mas sua enorme ânsia de dar a vitória ao time o fez tomar a decisão errada no momento errado. Ele desperdiçou uma chance de ouro no primeiro tempo também".

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O enigma da nova posição de Marmoush

Por sua vez, o analista Paul Merson abordou um ponto tático importante que pode explicar a confusão de Marmoush, apontando que o técnico o utilizou em uma posição incomum.

Merson explicou: "O jogador egípcio deveria ter recuado, De Zerbi escalou Marmoush como o mais avançado dos meio-campistas na formação do Tottenham, enquanto Conor Gallagher jogou atrás dele na posição de armador, o camisa 10".

Essa mudança tática veio à custa do atacante Dominic Solanke, que ficou no banco de reservas, antes de ser acionado mais tarde na partida, o que confirma que Marmoush ainda está na fase de busca por sua nova identidade dentro do sistema dos Spurs.