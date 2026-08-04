Após interesse de Barcelona e Real Madrid, Girona abre o leilão por Ounahi

O Girona abriu o leilão pelo seu jogador marroquino, Ezzedine Ounahi, que vários clubes buscam contratar durante o mercado de transferências de verão em curso.

Ezzedine Ounahi retornou ao Girona, depois de aproveitar algumas semanas de descanso após sua participação na Copa do Mundo com Marrocos.

O meio-campista voltou a se juntar ao time enquanto seu futuro ainda permanece indefinido.

O jogador internacional marroquino encara as próximas semanas como um dos nomes de maior destaque no mercado de transferências do clube catalão.

Seu desempenho notável na última temporada e a boa exibição que teve na Copa do Mundo aumentaram o interesse de vários clubes, tanto no Campeonato Espanhol quanto fora dele, que seguem monitorando sua situação, por ser um jogador fundamental na seleção marroquina.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, ao longo das últimas semanas, o nome do meio-campista foi associado a vários clubes do Campeonato Espanhol, e os nomes do Villarreal e de outros clubes foram citados como partes interessadas, enquanto fontes próximas ao jogador informaram que Barcelona e Real Madrid indagaram sobre a possibilidade de contratá-lo, embora nenhuma dessas consultas tenha resultado até agora em uma proposta oficial.

O Ajax estava entre os clubes que pareciam mais próximos de fechar o negócio, mas o clube holandês recuou na disputa pela contratação do jogador devido às exigências financeiras do Girona e à forte concorrência pela contratação do internacional marroquino.

O Girona sabe que Ounahi é um de seus principais ativos e não pretende facilitar sua saída a qualquer preço, e, embora todos os indícios apontem para que a permanência do meio-campista na segunda divisão seja algo improvável, seu clube espera que a grande procura por ele contribua para concretizar um negócio financeiramente vantajoso que satisfaça todas as partes.

Enquanto isso, Ounahi voltou discretamente aos treinos com o Girona, e seu futuro segue sendo uma das maiores incógnitas do verão, mas, até que sua situação seja definida, o marroquino volta a vestir a camisa do Girona, aguardando para saber o que lhe reserva o próximo capítulo de sua carreira no futebol.