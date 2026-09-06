O Barcelona manteve o aproveitamento perfeito no Campeonato Espanhol ao golear o anfitrião Valencia por 5 a 0, na quarta rodada da competição.

Os cinco gols do Barça foram marcados por Lamine Yamal (dois), Fermín López, Raphinha e Pedri.

O site "Archivo VAR", especializado em lances arbitrais polêmicos, deu uma nota de 4,75 de 10 à atuação do árbitro Díaz de Mera Escuderos, que apitou a partida.

O "Archivo VAR" explicou que o árbitro de campo começou bem a partida, mas foi caindo de rendimento gradualmente e teve de lidar constantemente com situações que estavam no limite das faltas.

Díaz tentou não intervir de forma excessiva, e o jogo permitiu que ele agisse assim, até que o Barcelona aumentou o ritmo do jogo e o árbitro se viu obrigado a se movimentar mais em direção às áreas. Foi justamente nas duas áreas que ocorreram os lances mais polêmicos da partida.

O primeiro lance aconteceu no primeiro tempo, quando Rodrigo perdeu a bola nas imediações da área, e Danjuma ficou sozinho de frente para o goleiro Joan García, finalizando com certa dificuldade devido à pressão de Rodrigo por trás.

Esse é um daqueles lances que ficam no limite, pois o jogador do Barcelona segurou levemente o atacante pelo ombro, sem que houvesse uma falta muito clara, sendo um daqueles pênaltis que dependem mais do critério do árbitro em campo do que da intervenção da tecnologia de vídeo.

Já o segundo lance foi de fato um daqueles que exigem a intervenção da tecnologia do árbitro de vídeo, quando Mavo tocou levemente na bola e, em seguida, derrubou Raphinha dentro da área. Raphinha já havia dominado a bola e poderia ter seguido em jogo se não fosse a queda.

O Archivo VAR ressaltou: "Este é um dos lances que mostram que tocar na bola não isenta os jogadores de cometer uma falta. É pênalti. Apesar de Mavo ter tocado na bola, sua falta impediu que o jogador brasileiro seguisse em jogo".

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