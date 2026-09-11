Raphinha vive um início de temporada excepcional, após ter superado a lesão que sofreu na Copa do Mundo, voltando a ser um dos jogadores mais influentes do Barcelona, tendo marcado 8 gols em 5 partidas oficiais, sendo 6 gols no Campeonato Espanhol e dois na Liga dos Campeões da Europa, além de desfrutar de sua nova posição em campo, exercendo seu papel de liderança dentro de campo e no vestiário na condição de capitão.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Raphinha havia pensado seriamente na possibilidade de deixar o Barcelona durante o verão de 2024, mas a chegada de Hansi Flick ao cargo de diretor técnico do time catalão mudou tudo, depois que o treinador alemão deixou claras ao jogador suas intenções, levando o brasileiro a decidir ficar.

Raphinha conseguiu, durante aquela temporada, quebrar todos os seus números individuais, ao marcar 34 gols e dar 26 assistências, fazendo com que seu excelente nível levasse o clube a estender seu contrato após o fim da temporada até 2028.

E, embora as lesões tenham impedido Raphinha de repetir o mesmo nível na temporada passada, seus números também foram bons, tendo marcado 21 gols e dado 8 assistências.

Já surgiram, inclusive, rumores sobre uma possível transferência de Raphinha para a Arábia Saudita, mas o próprio jogador fez questão de desmenti-los, afirmando que não pensa em outra coisa senão em continuar com a camisa do Barcelona.

A relação de Raphinha com Hansi Flick é marcada pela excepcionalidade, e ele se sente muito à vontade no estádio Spotify Camp Nou, e por isso não pensa em outra coisa senão em dar continuidade à sua trajetória com o time.

Raphinha sente-se muito satisfeito com o entendimento que mantém com seu treinador, que o escolheu como primeiro capitão do time após a saída de Ter Stegen e Ronald Araújo, além de se sentir muito confortável na nova posição que este lhe encontrou dentro de campo.

O jogador brasileiro apresenta um nível excepcional na posição de falso 9, e retribui a confiança de seu treinador com gols, assistências e trabalho contínuo, já que assume a tarefa de pressionar primeiro a construção das jogadas ofensivas do time adversário, algo indispensável para Hansi Flick.

Raphinha representa um elemento extremamente importante para o Barcelona, e por isso o diretor esportivo do clube, Deco, afirmou na quinta-feira, durante uma entrevista à rádio "RAC 1", que seu desejo é estender o contrato do jogador brasileiro, o mesmo Deco que o havia trazido ao estádio Spotify Camp Nou quando cuidava de seus interesses.

Até o momento não houve nenhum contato entre as duas partes, mas espera-se que as conversas comecem nas próximas semanas.

Não há pressa nesse assunto, mas a intenção do Barcelona é estender o contrato de Raphinha, atualmente com 29 anos, por mais uma ou duas temporadas, levando em conta que seu contrato atual termina em 30 de junho de 2028.

Essa extensão seria adequada para um jogador que é considerado um dos melhores atacantes do mundo.

O Barcelona não é a única parte que deseja a continuidade da relação, já que Raphinha se sente muito feliz no Barcelona e com o Barcelona, e deseja continuar vestindo a camisa catalã por muitos anos.

O jogador brasileiro aceitou a responsabilidade de liderar o time, e quer liderar um projeto de presente e futuro, além de reconhecer que o Barcelona é o melhor time com o qual pode continuar a desenvolver seu talento e a seguir conquistando títulos tanto no âmbito coletivo quanto individual.

Quanto ao prêmio da Bola de Ouro, este terá de esperar, após sua exclusão injusta da lista dos trinta indicados.

O assunto não é uma obsessão para ele, mas terá maiores chances de vencer o prêmio quando for jogador do Barcelona.



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