Após igualar Messi, Raphinha persegue feito histórico de Ibrahimovic com o Barcelona

O brasileiro Raphinha, astro do Barcelona, está prestes a escrever uma nova história com o Barça, diante do nível diferenciado que vem apresentando desde o início da atual temporada.

O Barcelona faz um começo espetacular na temporada 2026-2027, marcando um número impressionante de gols. Até agora, o Barça disputou 3 partidas no Campeonato Espanhol, vencendo todas, com 12 gols marcados.

Raphinha lidera a lista de artilheiros da equipe com cinco gols, seguido por Fermín López, com três gols, depois Lamine Yamal, com dois gols, e por fim Karim Adeyemi, com um gol, além de um gol contra.

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O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que o atacante brasileiro faz um início de temporada excepcional que pode quebrar recordes, um grande feito sem dúvida.

Raphinha marcou contra o Elche (dois gols), o Athletic Bilbao (dois gols) e o Rayo Vallecano (um gol), ou seja, balançou as redes nas primeiras 3 partidas da temporada.

Vale lembrar que o Barcelona já teve 13 casos anteriores de jogadores que marcaram nas primeiras três partidas do Campeonato Espanhol.

Lionel Messi foi o último jogador a alcançar esse feito, em sua última temporada com o Barcelona (2020-2021), quando marcou dois gols contra o Elche (3 a 0), dois gols contra o Athletic Bilbao (2 a 3) e um gol contra o Villarreal (4 a 0).

Raphinha aguarda a próxima rodada diante do Valencia, no dia 6 de setembro, quando espera marcar e chegar a balançar as redes nas primeiras 4 rodadas de LaLiga.

Esse número já foi alcançado por 3 jogadores: Kubala (1953-1954, 8 gols contra Real Sociedad, Jaén, Valladolid e Sporting), Cayetano Ré (1964-1965, 5 gols contra Las Palmas, Atlético de Madrid, Deportivo e Múrcia) e Cesc Fàbregas (2011-2012, 4 gols contra Villarreal, Real Sociedad, Osasuna e Valencia).

Já os que marcaram nas primeiras 5 rodadas de LaLiga, a lista inclui apenas dois jogadores: César Rodríguez (1950-1951, com 8 gols contra Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Madrid, Múrcia e Valencia) e Zlatan Ibrahimović (2009-2010, 5 gols contra Sporting, Getafe, Atlético de Madrid, Racing e Málaga), que também foi o primeiro jogador a alcançar esse feito em sua estreia no Campeonato Espanhol.

Até agora neste século, Messi é o único jogador a marcar em quatro partidas oficiais consecutivas em todas as competições.

Na temporada 2011-2012, o astro argentino marcou nos jogos de ida e volta da Supercopa da Espanha (3 gols contra o Real Madrid), na Supercopa da Europa (um gol contra o Porto) e na partida de abertura do Campeonato Espanhol (dois gols contra o Villarreal).

E na temporada 2012-2013, marcou na Supercopa da Espanha (dois gols contra o Real Madrid) e no Campeonato Espanhol (dois gols contra Real Sociedad e Osasuna).

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