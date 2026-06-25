Após horas de ansiedade... Donis recebe o reforço mais importante antes da batalha decisiva

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, recebeu um importante incentivo moral antes do aguardado confronto contra Cabo Verde, depois que os treinos das “Águias” marcaram o retorno do zagueiro Hassan Tambakti, que voltou a treinar normalmente, após as preocupações levantadas nas últimas horas sobre sua preparação física.

A seleção saudita se prepara para um confronto decisivo contra Cabo Verde na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, partida em que os “Verdes” assumirão o lema “Não há alternativa à vitória” para manter vivas as esperanças de classificação para a próxima fase.

Reportagens da mídia haviam apontado a possibilidade de Tembakti ficar de fora da partida devido a fortes dores musculares, o que gerou preocupação no elenco saudita, especialmente devido à importância do jogador no sistema defensivo.

Mas os temores não duraram muito, já que o zagueiro do Al-Hilal apareceu nos últimos treinos da seleção, confirmando sua disponibilidade poucas horas antes do confronto decisivo.

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O retorno de Tembakti é uma notícia positiva para a comissão técnica liderada por Donis, que busca corrigir os erros defensivos que surgiram durante a derrota para a Espanha e recuperar o equilíbrio antes do confronto contra Cabo Verde.

A seleção saudita conta com a experiência de vários de seus jogadores titulares nesta partida, especialmente porque qualquer resultado que não seja uma vitória pode complicar significativamente as chances de classificação.

A “Selecção Verde” espera aproveitar o impulso moral proporcionado pela recuperação de Tembakti para apresentar um desempenho diferente e recuperar a confiança, em uma partida que pode definir o destino da equipe na atual edição da Copa do Mundo.