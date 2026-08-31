Após grande irritação: transferência surpreendente no Bayern de Munique

Pouco antes do fim da janela de transferências, o Bayern emprestou Ibrahimovic ao FC Augsburg.

Como informa a Sky, o rival da Bundesliga paga uma taxa de empréstimo de 500 mil euros e pode contratar em definitivo o jogador de 20 anos no próximo verão europeu graças a uma opção de compra no valor de oito milhões de euros. O Bayern também garantiu uma cláusula de revenda.

Para Ibrahimovic, está longe de ser a primeira vez que ele é emprestado. Antes, ele já havia atuado temporariamente por Frosinone Calcio, Lazio Roma e 1. FC Heidenheim. Ainda assim, a transferência para Augsburg surpreende por dois motivos.

Por que Ibrahimovic ficou "extremamente irritado" com Max Eberl?

Por um lado, o Bayern havia renovado o contrato do jogador ofensivo há apenas poucas semanas. Na ocasião, o clube recordista chegou até a destacar publicamente que Ibrahimovic deveria ser firmemente planejado pelo técnico Vincent Kompany para atuar pelos lados como substituto de Diaz.

"Arijon chegou ao FC Bayern com apenas 12 anos e construiu seu caminho passo a passo por meio do nosso campus e de empréstimos direcionados. Principalmente no último ano, muito bom, em Heidenheim, ele aprendeu muito pessoalmente para agora estar pronto para o FC Bayern", afirmou o diretor esportivo Christoph Freund. "Seu desenvolvimento é um exemplo das possibilidades que mostramos aos nossos talentos. Agora, para ele, não se trata mais apenas de aprender, mas de atacar aqui no FC Bayern."

O próprio Ibrahimovic também destacou nesse contexto sua vontade de enfim decolar em seu clube formador: "Estou muito feliz por receber a chance de poder jogar no maior clube do mundo. Quero aproveitar minha chance de qualquer forma." Aparentemente, ele não conseguiu aproveitar suficientemente essa chance nos treinamentos e nos amistosos, de modo que os rumores de transferência voltaram a ganhar força na última semana.

"Se houver algo que esteja maduro, que possa ser interessante para os dois lados, então estaríamos abertos a isso mais uma vez", explicou o diretor executivo de esportes Max Eberl de forma repentinamente sugestiva na semana passada. Segundo informações do Sport1, o fato de Eberl ter aberto tão amplamente a porta para uma transferência em público deixou Ibrahimovic "extremamente irritado". De acordo com a reportagem, seu empresário Roman Rummenigge também se sentiu "pego de surpresa" pela investida não combinada.

Getty Images

Mas não Union, Werder ou Itália: por que de repente o FC Augsburg age

Por outro lado, uma transferência para a cidade de Augsburg não vinha se desenhando recentemente, apesar dos rumores de mercado que surgiram. Embora o FCA já fosse considerado vagamente interessado há alguns meses, mais recentemente parecia que outros times venceriam a disputa.

Na Itália, a Atalanta Bergamo era apontada como uma possível candidata à compra, e dentro da Bundesliga, sobretudo Union Berlin e Werder Bremen teriam sondado a situação para viabilizar um empréstimo.

Em vez disso, Ibrahimovic agora vai para Augsburg. Sob o comando do técnico Manuel Baum, ele pode assumir diretamente um papel importante. Principalmente se Alexis Claude-Maurice ainda sair pouco antes do fim da janela de transferências. Caso chegue uma proposta adequada, supostamente não devem dificultar sua saída.

Ibrahimovic estreou no início de 2023, aos 17 anos, sob o comando de Julian Nagelsmann, pelo time profissional do FCB. Depois vieram mais três aparições antes de começarem os empréstimos. Sob Kompany, ele passou os dois jogos oficiais da temporada atual os 90 minutos completos no banco. No ano passado, ele somou dois gols e cinco assistências em 34 partidas com a camisa do Heidenheim.



