O Barcelona definiu sua posição final sobre o futuro do jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim, com o clube mantendo o plano traçado para o jogador sem qualquer alteração.

O jornal espanhol "Sport" afirmou: "Apesar de Hamza não ter disputado um único minuto nas duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, a confiança do clube catalão e da comissão técnica no jogador parece absoluta".

O jornal apontou que o atacante de 18 anos, que demonstrou todo o seu potencial durante o verão a ponto de se tornar o artilheiro da equipe no período de preparação, ainda goza da total consideração do treinador Hansi Flick, que o vê como uma opção interessante como reserva no ataque da equipe principal.

O jogador apresentou uma evolução qualitativa notável no aspecto físico, pois, além de ser um atacante nato com boa estrutura física, adicionou um plano de trabalho físico específico que começou a mostrar resultados concretos, com uma evolução perceptível na parte superior e inferior do corpo.

A participação do jogador pela seleção principal do Egito na última Copa do Mundo contribuiu para essa evolução, já que ele disputou os minutos finais na maioria das partidas, o que acelerou seu amadurecimento competitivo e fez com que Flick passasse a contar com um jogador pronto para o nível de elite, ainda que o clube reconheça a necessidade de ele superar outras etapas em sua formação.

Segundo apurou o "Sport", a intenção firme da diretoria do Barcelona é que o atacante mantenha a camisa do "Barcelona Atlètic", pela qual foi inscrito no início da temporada com o número 29, sendo que essa medida visa, desde o primeiro dia, garantir que Hamza tenha ritmo de jogo caso não atue pela equipe principal.

O Barcelona sabe que haverá períodos durante a temporada em que a sua participação diminuirá sob o comando de Flick, e por isso o clube entende que sua presença na equipe do treinador Juliano Belletti é uma opção ideal para que o processo de evolução do jogador de 18 anos não seja interrompido.

No mesmo sentido, o jornal confirmou as informações recentes de que o clube trabalha atualmente na renovação do contrato do jogador egípcio.

O contrato que Hamza assinou ao ingressar na equipe de base já não corresponde totalmente à sua situação atual, e a diretoria catalã planeja conceder-lhe um aumento salarial condizente com seu novo papel, além de elevar consideravelmente o valor da cláusula de rescisão, que atualmente é de 15 milhões de euros, para evitar as investidas de clubes de fora.



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