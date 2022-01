Após Fábio deixar o clube, Ronaldo é detonado por torcedores do Cruzeiro

A notícia de que o goleiro Fábio, um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, não seguirá no clube mineiro por não ter alcançado um acordo sobre como equacionar as dívidas que o clube tem consigo, repercutiram de forma muito negativa entre os torcedores do clube. E acabou sobrando para Ronaldo, novo dono da SAF cruzeirense, e para o ex-jogador Paulo André, que chegou para ser um dos gestores do futebol.

Através das redes sociais, a revolta dos cruzeirenses com a notícia de que, após mais de 900 partidas, Fábio não irá mais defender a meta celeste, foi nítida. Em meio aos xingamentos e declarações revoltosas, a ameaça mais comum foi de torcedores ameaçando cancelarem seus planos de sócios-torcedores.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

E se a chegada de Ronaldo, o Fenômeno, havia sido inicialmente comemorada pelos torcedores, o ex-jogador já começa a ver sua política de corte de gastos no clube render críticas.

“Ronaldo aprendeu com o Florentino Perez a desvalorizar os ídolos”, disse um cruzeirense, fazendo referência ao presidente do Real Madrid.

Ronaldo aprendeu com o Florentino Perez a desvalorizar os ídolos — Torpedo (@Torpedo91834132) January 6, 2022

Puxa um protesto torcida , @Ronaldo tem que se pronunciar sobre isso e as demais atitudes tomadas — Danilo Almeida (@Daniiloallmeid) January 6, 2022

“Puxa um protesto torcida, Ronald tem que se pronunciar sobre isso e as demais atitudes tomadas”, adicionou outro. E se os xingamentos direcionados a Ronaldo não foram tão visíveis nas primeiras horas após o anúncio de que Fábio não seguirá no Cruzeiro, o mesmo não pode ser dito em relação a Paulo André, que chegou com aval de Ronaldo para gerir o futebol cruzeirense.

De qualquer maneira, em meio às revoltas, poucos imaginariam ver Fábio deixando o Cruzeiro desta forma.