Após empate com o Tottenham, Emery diz: "podemos nos orgulhar"

Arsenal viu Kane empatar o duelo em cobrança de pênalti

Após o empate entre Arsenal e Tottenham em 1 a 1 neste sábado (2), Unai Emeru conversou com a imprensa e não se mostrou insatisfeito, apesar do gol de pênalti de Harry Kane aos 29 minutos do segundo tempo.

"Estamos pensando em cada partida e nos três pontos para seguir no nosso caminho. Nossa meta é clara, é difícil, mas hoje podemos nos orgulhar do nosso trabalho. Estamos bem em nosso caminho. Podíamos ter vencido, mas depois desse jogo nossa equipe vai ficar mais forte mentalmente", disse.

Marcado por uma arbitragem polêmica, o treinador ainda foi só elogios ao juíz, apesar da expulsão de Lucas Torreira já nos acréscimos.

"O árbitro tem uma grande personalidade, não é fácil equilibrar as duas equipes, mas eu gosto dele", apontou.

Com o resultado, o Arsenal foi aos 57 pontos e ficou na quarta colocação, enquanto os Spurs permanecerem na terceira colocação da Premier League, com 61 pontos.